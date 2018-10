Ay-liikkeestä vastaus Petteri Orpolle: ”Ratkaisu kiistaan olisi jo olemassa”

Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Antti Malste sanoo, että ratkaisu ay-liikkeen ja hallituksen kiistaan niin sanotusta irtisanomislaista on itse asiassa jo olemassa.

Malste viittaa valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) lauantaisen kommenttiin, jonka mukaan avain umpisolmuun voisi olla työaikalaissa paikallisen sopimisen ulottaminen myös järjestäytymättömien yritysten kenttään.

”Valtionvarainministeriltä taitaa nyt unohtua, että paikallisen sopimisen edistämisestä oli jo sopu, jota hallitus kannatti. Myös kokoomus. Esitys kaatui Suomen Yrittäjien vastustukseen. Ratkaisu kiistaan olisi siis jo olemassa”, Malste vastaa Orpolle Twitterissä.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk) ehdotti A-studiossa viikolla, että nyt niin kutsutun irtisanomislain sijaan ”palataan alkuperäiseen lakiehdotukseen”, eli paikallisen sopimisen lisäämiseen työajoissa.

Työaikalain uudistamisen työryhmä päätti keväällä työnsä siihen, että kaikki mukana olleet työmarkkinajärjestöt Suomen Yrittäjät mukaan lukien jättivät siihen oman eriävän mielipiteensä. Tarkoitus oli nimenomaan lisätä paikallista sopimista työaikajoustoista etenkin järjestäytymättömissä, eli työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä.

Nykyisen lain mukaan järjestäytymätön yritys voi sopia paikallisesti vain säännöllistä työaikaa koskevista joustoista, mihin Suomen Yrittäjät (SY) on toivonut laajennuksia. SY haluaa käytäntöjen yhdenmukaistamista riippumatta siitä, ovatko yritykset tai työntekijät liittojen jäseniä. Palkansaajapuolella toiveet on nähty keinona murentaa yleissitovaa järjestelmää.

Paikallisissa sopimuksissa sopijaosapuoleksi on työntekijöiden puolelta usein määritelty luottamusmies ja sopimukset koskevat tällöin yleensä työntekijöitä kollektiivisesti. SY on halunnut, että sopijapuolena voisi olla luottamusmiehen lisäksi koko henkilöstö tai sen valitsema edustaja eli luottamusvaltuutettu.

Työministeri Jari Lindströmin (sin) mukaan sama ongelma liittyy edelleen Sipilän A-studiossa tekemään avaukseen.

”Siinä on vain sellainen ongelma, että miten tämä ymmärretään. Jotkut saattavat ymmärtää sen niin, että kyse on alkuperäisestä kompromissista, jossa puhutaan luottamusmiehestä. Vai onko se sitten sellainen esitys, jossa puhutaan luottamusvaltuutetusta, eli tällainen Suomen Yrittäjien malli. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Tämä jälkimmäinen on ay-liikkeelle, kuten ollaan kuultu ’no go’ – ei käy”, hän kommentoi perjantaina.

Petteri Orpo totesi lauantai-iltana olevansa varma, että hallitus on valmis palaamaan asiaan, jos "halukkuutta löytyy."

”Järjestäytymättömien yritysten pääsy soveltamaan työaikalaissa määritettyjä asioita on yrittäjille tärkeämpi kuin kiistanalainen irtisanomislaki. Olen varma, että hallitus on valmis palaamaan tähän, jos halukkuutta löytyy”, hän tviittasi.

