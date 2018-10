”Samalla lakkojen määrällä olisi voitu muuttaa poliittisten lakkojen lainsäädäntöä” – Hjallis Harkimo sivaltaa sekä ay-liikettä että hallitusta SS-blogissa

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo syyttää Juha Sipilän (kesk) hallitusta ”näpertelystä” irtisanomislain kanssa, jolla hänen mukaansa ei ole suuria kansantaloudellisia vaikutuksia.

”Samalla lakkojen ja protestien määrällä olisi hallitus voinut muuttaa poliittisten lakkojen lainsäädäntöä tai poistaa ay-liikkeen yleishyödyllisyyden. Sitä kautta päästäisiin vihdoin kasvattamaan hyvinvointia, eikä lisäämään riitoja, kuten nyt on tehty”, hän kirjoittaa blogissaan Savon Sanomissa.

Harkimo rajoittaisi poliittisia lakkoja muuttamalla lainsäädäntöä niin, että ne toteutetaan työajan ulkopuolella.

”Poliittisten lakkojen rajoittaminen on tietenkin hankalaa, koska Suomessa on vuosikymmeniä luotu perustaa ay-liikkeen mahdollisuuksille vaikuttaa sille kuulumattomiin asioihin. Meille on syntynyt syvä korporatismi, josta yksi ilmentymä on ay-liikkeen asema yleishyödyllisenä, verovapautta nauttivana liikkeenä”, hän kommentoi.

Harkimo purkaisi ammattiliittojen jäsenmaksujen työnantajaperinnästä tehdyn sopimuksen. Lisäksi hän puuttuisi ammattiyhdistysten tuottojen verovähennysoikeuteen.

”Tämä perustuu niiden väitettyyn yleishyödyllisyyteen. Ei vaikuta kovin yleishyödylliseltä, kun esimerkiksi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kerää hallituspalkkioita noin 90 000 euroa VVO:na tunnetusta Kojamosta, valtion VR-yhtymästä ja vakuutusyhtiö Varmasta.”

Suomen Yrittäjät esitti perjantaina, että liittoihin kuulumattomat, järjestäytymättömät yritykset lopettavat ay-jäsenmaksujen perimisen. Taloustieteen professori Matti Virén puolestaan puuttui torstaina valtion ay-liikkeelle antamiin tukiin.

”Joillain liitoilla omaisuustulot taitavat olla jo suurempi tulonlähde kuin jäsenmaksut. Aiheellinen kysymys on, eikö nyt olisi jo aika purkaa tämä valtion rahojen lahjoittaminen, ja laittaa kaikki tulonsaajat ja tulot (ovat tulot mitä laatua tahansa) samalle viivalle verotuksen suhteen. Kaikki maksakoot veroa tulostaan”, hän vaati.

