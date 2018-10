Kansanedustaja hämmästyi Alko-uutista – ”Mitä? Luulin että suomalaisia yritetään estää juomasta enemmän”

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok) kummastelee valtionyhtiö Alkon suunnitelmia laajentaa verkkokauppansa toimintaa. Erityisesti Jaskari nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) roolin hankkeen taustalla.

Verkkokaupan mahdollinen laajennus liittyy kiistaan alkoholin etämyynnistä.

”EU:n kielteinen suhtautuminen STM:n tulkintaan alkoholin etämyynnin kiellosta on saamassa yhä huvittavampia piirteitä. Sain juuri tiedotteen käsiini siitä, että Alko kaavailee verkkokauppansa laajentamista Suomessa. Alkon toimitusjohtajan mukaan idea on tullut Sosiaali- ja terveysministeriöstä”, Jaskari kirjoittaa blogissaan.

”Mitä mitä? Vielä eilen käsitin, että STM yrittää estää suomalaisia juomasta entistä enemmän. Tätä meille on ainakin toitotettu jo monta vuotta. Onko STM muuttanut alkoholipoliittista linjaa vai mistä on kyse?”

Asialle löytyy kieli poskessa kirjoittavan Jaskarin mukaan selitys: uudistuksella pyritään suojelemaan Alkon monopolia. Monopolin tarkoitus taas on ehkäistä alkoholihaittoja rajoittamalla alkoholin saatavuutta ja käymällä kauppaa valvotusti.

”Kaavailtu uudistus muuttaisi Alkon verkkokaupan avoimeksi myyntikanavaksi, mikä vähentää Suomen todennäköisyyttä joutua oikeuteen [EU:n kanssa]”, kansanedustaja kirjoittaa.

Talouselämä-lehti uutisoi viime viikolla, että Alko pohtii uudistusta, jonka jälkeen mikä tahansa ulkomainen alkoholiyhtiö voisi listata juomansa myytäväksi Alkon verkkokauppaan. Idea verkkokaupan laajennuksesta tuli Alkon omistajalta eli sosiaali- ja terveysministeriöltä viime vuonna, kertoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen lehdelle.

Mahdollinen uudistus toisi kuluttajien saataville aiempaa laajemmat valikoimat Alkon verkkokaupan kautta. Uudistuksen tärkeä syy on paremman palvelun ohella suojella Alkon monopolia, Talouselämä kertoo.

Iltalehti kertoi Alkon suunnitelmista jo loppukesästä. Lehden uutisen mukaan Alkon verkkokaupan laajentamisella olisi tarkoitus hyvittää kuluttajalle valikoiman supistumista, minkä taas aiheuttaisi sosiaali- ja terveysministeriön esitys alkoholin etämyynnin kieltämisestä. Jos ministeriö saisi tahtonsa läpi, suomalainen voisi tilata ulkomaisista verkkokaupoista vain alle 2,8 alkoholiprosentin vahvuisia juomia. Sen sijaan kotimaisen monopolin eli Alkon kautta olisi laaja tilausmahdollisuus.

Iltalehden uutisoinnin jälkeen Euroopan komissio on ottanut kantaa sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitykseen ja katsonut, että Suomen kaavailema kielto on ylimitoitettu. Komissio ehdottaa Suomelle, että alkoholin etämyyntiä varten voisi olla erillisiä viranomaisten hyväksymiä jakelupisteitä – muitakin kuin Alkot – mutta ministeriö on suhtautunut ehdotukseen epäillen. Ministeriö on huolissaan alkoholikaupan valvonnasta etäpisteissä.

Etenkin Jaskarin edustama kokoomus ja pääministeripuolue keskusta ovat riidelleet etämyynnistä. Alkon monopoliin vakaasti uskova pääministeripuolue keskusta katsoo, että alkoholin etämyynti on kielletty Suomen nykyisen alkoholilain puitteissa. Kokoomuksen mukaan etämyynti on sallittua, koska sitä ei erikseen kielletä. Lue lisää kokoomuksen ja keskustan kiistelystä tästä jutusta: Ministeri Saarikko vastaa kokoomuslaisille: ”Alkoholin toimittaminen ostajan kotiin on laissa kielletty”

Kokoomuksessa on katsottu, että komission kanta pakottaa Suomen hyväksymään etämyynnin.

”Eiköhän jo viimeinkin hyväksytä se, että etämyynnin kielto on EU:n mukaan ristiriidassa tuotteiden vapaata liikkumisen suhteen sisämarkkinoilla. Samat verotulot me saamme siinäkin tapauksessa, vaikka etämyyntiä harrastavat Alkon lisäksi muutkin tahot ja kaupat saavat viinit ruokakauppoihin”, Jaskari sanoo kokoomuksen linjojen mukaisesti.

Näin lakiluonnos kertoo Suomen suunnitelmasta:

Lakiluonnoksessa etämyynnin kieltämisestä kerrotaan myös Alkon verkkokauppaan liittyvistä suunnitelmista. Luonnoksen mukaan Suomi on suunnitellut järjestelyä, jonka myös komissio on ottanut esille: voitaisiinko Alkolle antaa valtuudet toteuttaa rajat ylittävää etämyyntiä ja maahantuontia Suomeen?

”Suomen suunnitteleman uuden järjestelyn tavoitteena on, että jokainen alkoholijuomien tuottaja tai myyjä kansallisuudesta riippumatta saisi listata omat tuotteensa Alkon verkkokaupan valikoimiin oman ilmoituksensa perusteella. Tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, että jokainen tuottaja voisi markkinoida kyseisiä tuotteitaan Suomessa, suomalaiset kuluttajat voisivat tilata niitä suoraan Alkon verkkokaupasta ja Alko toteuttaisi tuotteiden maahantuonnin ja toimittamisen kyseisille yksityishenkilöille joko Alkon myymälään tai luovutuspaikkaan”, luonnoksessa kerrotaan.

Uusi järjestely toteutettaisiin samanaikaisesti kuin käsiteltävänä oleva lakiehdotus eli etämyynnin kielto tulisi voimaan, luonnoksessa todetaan.