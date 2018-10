Vartijat lopettavat työt 3 päiväksi – Väkivallan uhka voi kasvaa, hissipäivystykset vaarassa

Keskiviikkona alkava vartiointialan lakko voi näkyä monella tavalla kansalaisten arjessa, sanoo Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinayksikön asiantuntija Simopekka Koivu Uuden Suomen haastattelussa.

Koko vartiointiala on mukana lakossa. Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Lakko kestää kolme päivää.

”[Palvelualojen ammattiliitto] PAM ei ole halunnut rajoittaa juuri ollenkaan lakon kohteita, eli toimi on ilmoitettu mahdollisimman laajana”, Koivu sanoo.

PAM kuitenkin toteaa, että ”lakon ulkopuolelle rajataan hätätyöt sekä tehtävät, joissa lakko vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa”.

Miten lakko näkyy tavallisten ihmisten arjessa, Paltan Simopekka Koivu?

”Me emme tarkalleen tiedä, sillä vartijoita on joka paikassa”, Koivu toteaa.

Hän kuitenkin toteaa, että esimerkiksi kauppakeskuksille ja muille kohteille ongelmia voi tulla ovien sulkemisissa ja avaamisissa, vastaanottotoimintoihin sekä teknisessä valvonnassa. Lakko voi näkyä myös esimerkiksi suuremmissa yrityksissä, sillä vahtimestarit ovat myös lakon piirissä.

”Esimerkiksi vanhusten turvapalvelut, niitä ei välttämättä pystytä kaikilta osin takaamaan. Hissipäivystykset, jos hisseissä on hälytyksiä. Väkivallan uhka voi olla vaikkapa sairaaloissa ja niin edespäin”, Koivu sanoo.

Väkivallan uhka voi kasvaa ylipäätään erilaisissa kohteissa, joissa normaalisti on vartiointia, Koivu myöntää. Hän kuitenkin toteaa, että vartiointialan yritykset pyrkivät varautumaan mahdollisimman hyvin lakon aiheuttamiin ongelmiin.

Poliisitarkastaja Marko Heikkilä Poliisihallituksesta kertoo Uudelle Suomelle, että poliisi ei erityisemmin varaudu vartijoiden lakkoon. Heikkilä arvioi, että esimerkiksi kauppakeskuksissa voi esiintyä lakon aikana tavallista enemmän häiriökäyttäytymistä, jota vartijat normaalisti suitsivat.

”Normaalilla varautumisella mennään, mutta saamme tarvittaessa omaa väkeä lisää paikalle, jos tarve tulee”, Heikkilä sanoo.

PAM on syyttänyt työnantajapuolta lakon murtamisyrityksistä. Koivu kiistää, että työnantaja olisi millään lailla pelotellut työntekijöitä.

”Yrityksillä on perustuslakiin perustuva oikeus harjoittaa liiketoimintaa ja totta kai työnantajat ja yritykset pyrkivät jatkamaan lakosta huolimatta toimintoja mahdollisimman normaalisti”, Koivu sanoo.

Vartiointialan lakko ei liity käynnissä olevaan irtisanomislakikiistaan, joka on niin ikään poikinut lakkoja. Vartiointialan lakossa on kyse alan työehtosopimusneuvotteluista, joita on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken.