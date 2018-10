Roosa nauha -jupakka – SAK:n Eloranta: ”Jokainen voi arvioida, onko irtisanomiskynnys liian korkea”

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta hämmästelee Twitterissä, onko Suomessa liian korkea irtisanomiskynnys, kun työntekijä irtisanottiin pitämänsä Roosa nauha -symbolin vuoksi. Iltalehden mukaan Ilmailualan unioniin kuuluvat turvatarkastajat järjestivät maanantaina ulosmarssin irtisanotun tueksi.

”Tämä on yksi esimerkki siitä, miten Suomessa voi tänä päivänä irtisanoa. Emme tietysti tiedä lopun perin, jos joku sen riitauttaa, onko se laillinen tai laiton. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, että on varoitettu ja toistuvasti työntekijä varoituksista piittaamatta tehnyt toisin, niin nyt on sitten irtisanottu”, sanoo Eloranta Uudelle Suomelle.

Potkuista kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lehden mukaan Airpron miespuolinen työntekijä oli tehnyt aloitteen rintasyöpätutkimusta tukevan nauhan käytöstä jo viime vuonna, mutta työnantaja oli kieltänyt nauhan käytön. Ennen irtisanomista mies oli saanut varoituksen nauhan käytöstä. Iltalehden tietojen mukaan miehen läheinen sairasti rintasyöpää.

Airpro tukee yrityksenä Roosa nauha -kampanjaa, mutta yhtiöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että työasuilla taataan osin työntekijän turvallisuutta, eikä niihin saa kiinnittää ”mitään työtä haittaavaa”.

SAK:n puheenjohtaja Eloranta linkittää tapauksen ajankohtaiseen keskusteluun irtisanomiskynnyksestä. Juha Sipilän hallitus valmistelee lakia irtisanomisen helpottamiseksi alle 10 hengen yrityksissä. Lakia on perusteltu sillä, että työntekijästä johtuvien syiden takia irtisanominen olisi pienissä yrityksissä hankalaa.

”Työntekijä piti Roosa nauhaa työasussaan – sai potkut. Tästä voi jokainen arvioida onko henkilöperusteisen irtisanomisen kynnys Suomessa korkea”, Eloranta tviittaa.

”Tässä on puhuttu, että ihmisistä ei pääse eroon, niin ehkä tämä oli minun kannanottoni, että - kuten olemme sanoneet - ihmisistä pääsee eroon. Nykyisinkin on henkilöperusteinen irtisanominen mahdollista. Eikä se edes ole kauhean vaikeata”, hän jatkaa Uudelle Suomelle.

”Tässä ei ollut mitään arvovalintaa suuntaan tai toiseen. Jokainen voi sitten pohtia, että onko rike iso ja miten tämä [henkilöperusteinen irtisanominen] sitten käytännössä toimii. Eihän kukaan tiedä, onko tämä laiminlyönti laillinen vai laiton, jos se riitautetaan. Eikä sitä varmaan kukaan tietäisi, onko se uuden lain mukaan laillinen vai laiton. Se jää tuomioistuimen ratkaistavaksi, enkä halua siihen ottaa kantaa”, SAK:n puheenjohtaja lisää.

Noin 20–30 Ilmailualan unioniin kuuluvaa turvatarkastajaa marssi ulos työpaikaltaan kello 12. He palaavat takaisin kello 16.30. Mielenilmaisulla he haluavat osoittaa tukensa irtisanotulle kollegalleen.

Roosa nauha -kampanjan viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkko pitää tapausta harmillisena. Hän kuitenkin vahvistaa, että Airpro on tehnyt lahjoituksen Roosa nauhalle.

”Tietenkin olemme kiitollisia lahjoituksesta. On harmillista, että tästä hyvästä asiasta on syntynyt tällainen tilanne. Sinänsä me emme voi millään tavoin ottaa kantaa organisaatioiden työasulinjauksiin”, Hulkko sanoo Uudelle Suomelle.

”Tämä on kuitenkin hyvin vakava aihe. Ihminen, jota syöpä on saattanut jollakin tavalla läheisesti koskettaa, voi pitää tätä hyvinkin merkityksellisenä”, hän jatkaa.