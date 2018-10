Ay-liikkeeltä lakkolaiselle 100 €/päivä – Kansanedustaja: Osittainen verovapaus poistettava

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä haluaa poistaa ammattiliittojen maksamien lakkoavustusten osittaisen verovapauden silloin, kun lakko on poliittinen eikä suoraan työehtoihin liittyvä.

Ala-Nissilä on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen. Hän vahvistaa Uudelle Suomelle aikovansa toteuttaa poliittisten lakkojen ”verotuen” poistamista esittävän aloitteen, josta ilmoitti alustavasti sosiaalisessa mediassa viikonloppuna. Ala-Nissilä oli suivaantunut erityisesti JHL:n kaksipäiväiseen lakkoon, joka vaikuttaa koulujen, päiväkotien ja vanhustenhoidon ruokahuoltoon.

Esimerkiksi Teollisuusliitto, joka ryhtyy omaan kolmipäiväiseen poliittiseen lakkoonsa torstaina, on kertonut maksavansa jäsenilleen 100 euron lakkoavustuksen menetettyä työpäivää kohden. Tästä lakkoavusta 16 euroa on lakkolaisille verotonta tuloa, ja tämän edun Ala-Nissilä haluaa poistaa.

”Minua harmittaa se, että lasten ruokahuolto vaarannetaan poliittisella lakolla. Ei sitä pidä yhteiskunnan tukea”, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Mitä poliittisen lakon ”verotuki” oikeastaan tarkoittaa ja mitä sen poistaminen vaatii?

”Kun ihminen saa lakkoavustusta ammattiliitoltaan, se on verovapaa 16 euroon saakka joka päivä. Sillä korvataan verotettavaa tuloa, koska ihminen saisi muuten palkkaa [joka verotettaisiin], jos ei olisi lakossa”, Ala-Nissilä sanoo.

”Jos lakko on poliittinen eli sillä painostetaan poliittisia päättäjiä asiassa, joka ei kuulu työmarkkinoiden päätettäväksi, avustus ei olisi verovapaa. Se ei ole kovin suuri taloudellinen kysymys, vaan periaatteellinen”, kansanedustaja tiivistää aloitteensa.

Ala-Nissilän mukaan muutos olisi lakiteknisesti yksinkertainen.

”Yhteen pykälään pitää vain määritellä se poliittinen lakko.”

Ala-Nissilä toi aloitteensa julki sen jälkeen, kun ex-kokoomuspoliitikko Kimmo Sasi oli ihmetellyt Verkkouutisten blogissaan lakkojen yhteiskunnallista verotukea ja vaatinut sen poistoa. Sasi huomautti, että Suomessa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut ovat vähennyskelpoisia, mutta kun näin kerätyistä varoista maksetaan lakkoavustusta, ”se ei olekaan veronalainen, vaan 16 euron suuruinen päiväavustus on verovapaa”.

”Näin on, vaikka yksi verotuksen johtavia periaatteita on vastaavuuden periaate. Jos jonkin etuuden hankinnasta kulut ovat vähennyskelpoisia, on tulo veronalaista. Jos meno ei ole vähennyskelpoista, on tulo verovapaata”, varatuomari Sasi kirjoitti.

Ala-Nissilä ei tiedä miten tällainen verotuen järjestely on syntynyt, mutta hän pitää sitä perusteettomana.

”Se ei ole veropoliittisestikaan perusteltua. Mutta haluan, että poliittinen lakko ja tavallinen lakko tässä erotetaan toisistaan”, Ala-Nissilä korostaa.

Ala-Nissilän avauksesta kertoi ensin kokoomuksen Verkkouutiset.

Ala-Nissilä kertoo Uudelle Suomelle, että hänen aloitteensa voi nähdä myös ensimmäisenä pienenä askeleena laajemmassa keskustelussa, jossa on vaadittu yleishyödyllisten yhteisöjen kuten ammattiliittojen verotuksellisen aseman muuttamista.

