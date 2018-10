VR juuri nyt: Lakko sulkee suuren määrän asemarakennuksia Suomessa – vain nämä 14 pysyvät auki

Suuri määrä asemarakennuksista sulkeutuu Suomessa vartiointialan lakon ajaksi, VR tiedottaa.

PAM:n ilmoittama vartiointialan valtakunnallinen lakko alkaa keskiviikkona puoliltaöin ja päättyy perjantaina samaan aikaan.

”Lakko vaikuttaa asemarakennusten aukioloihin ympäri Suomea ja osa asemarakennuksista pysyy kiinni lakon aikana. Asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti”, VR tiedottaa.

VR:n mukaan lakon aikana seuraavat listan asemat ”pyritään pitämään auki, mutta aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia”:

Helsinki

Tampere

Jyväskylä

Turku

Rovaniemi

Kolari

Kemijärvi

Kuopio

Seinäjoki

Oulu

Tikkurila

Järvenpää

Hyvinkää

Kouvola

Sen sijaan muut asemarakennukset ”sulkeutuvat lakon alkaessa ja avataan uudelleen lakon päätyttyä asemakohtaisten työvuorojen jälleen alkaessa”. Asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti.

”VR huomioi lakon toiminnassaan pyrkien takaamaan häiriöttömän asiakaspalvelun, mutta esimerkiksi vammaisten avustuspalvelua ei voida järjestää lakon aikana. Etukäteen varatut avustuspalvelut pyritään kuitenkin hoitamaan.”

Vartiointialan lakko ei liity käynnissä olevaan irtisanomislakikiistaan, joka on niin ikään poikinut lakkoja. Vartiointialan lakossa on kyse alan työehtosopimusneuvotteluista, joita on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan kesken.