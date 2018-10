Ministeri Niinistö iloitsee – Suomen ”kauhumiinalle” 600 000 euroa rahaa

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) iloitsee siitä, että hallitus on päättänyt myöntää lisäbudjetissaan yhteensä 7,6 miljoonaa euroa puolustusmateriaalihankintoihin.

”Summasta 7 miljoonaa menee koulutuksen ja valmiuden kannalta tärkeisiin sekä ajankohtaisiin hankintoihin, muun muassa ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin. Ne hankitaan nopealla aikataululla”, Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Lisäksi 600 000 euroa on myönnetty Suomen kehittelemälle ”miinakauhulle”.

”Lisäksi hallitus myönsi jalkaväkimiinojen pelotevaikutuksen korvaamisprojektiin 0,6 miljoonaa euroa. Tällä summalla selvitetään hallitusohjelman mukaisen kotimaisen puolustusteollisuuden innovoiman hyppypanoksen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen”, ministeri Niinistö kertoo.

Ottawan sopimus eli muun muassa jalkaväkimiinat kieltävä miinakieltosopimus on syy siihen, miksi Suomi etsii jalkaväkimiinoille korvaajaa. Hallitusohjelmaankin kirjattiin, että Suomi etsii kotimaisen puolustusteollisuuden innovaatioilla jalkaväkimiinojen korvaajaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsunut Suomen kehittelemää korvaajaa ”hyppykaveriksi”.

”Jos sitä [uutta ”hyppykaveria”] jotenkin kuvaisi, niin se on kauko-ohjattava hyppypanos. Kyse on etälaukaistavasta räjähteestä, joka ponkaisee ilmaan ja ampuu alaspäin teräs- tai volframikuulaa. Se saa sillä melkoisen aluevaikutuksen ja myös kaivatun pelotevaikutuksen – niin sanotun miinakauhun”, Jussi Niinistö kuvaili maaliskuussa.

Ministeri Niinistö kertoi maaliskuussa, että uudenlaiset panokset ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta.

”Kyllä tästä on kantautunut tietoa jo ulkomaille. siitä on minulta epävirallisesti erilaisissa puolustusministerikokouksissa kysytty, että mikäs tämä uusi ’sotakentän jumala’ oikein on. Olen yrittänyt vähän tyynnytellä. Jos tämä toteutuu, se on ihan hyvä lisä meidän puolustukseen, mutta ei sille liikaa pidä painoarvoa antaa”, ministeri Niinistö sanoi tuolloin.

