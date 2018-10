Keskustalaiselta suorat sanat MT:ssä: ”Ay-liikkeen kanssa Sipilän hallitus ei pärjää – Pöytään päästetty Mikael Pentikäinen”

Takaisin eduskuntaan pyrkivä ex-kansanedustaja Timo Kaunisto (kesk) pitää niin sanottua strategista hallitusohjelmaa yhtenä syynä Sipilän hallituksen laaja-alaisiin ongelmiin. Kauniston mukaan hallitusohjelma olisi pitänyt laittaa uusiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajottua ja maakuntauudistuksen ajauduttua kriisiin.

Keskustalainen kirjoittaa asiasta Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnissaan.

”Taipaleensa puolivälissä uuteen hallitusohjelmaan olisi jälkeenpäin ajatellen saattanut olla isostikin tarvetta. Talous oli jo kääntynyt parempaan mutta maakuntauudistus näkyvästi kriisiytymässä ja suhteet ay-liikkeeseen haavoittuneet. Silloin päätettiin mennä samoilla spekseillä – vain ministereitä kierrättäen”, Kaunisto harmittelee jälkiviisaana.

Kaunisto arvioi, että ”ammattiyhdistysliikkeen kanssa Sipilän hallitus ei pärjää strategisesti eikä käytännössä”.

”Kolmesti lattiasta nostettu kiky-sopimus näyttää jättäneen niin pahoja ruhjeita suhteisiin, että törmäys oli ilmeinen. On myös aika onttoa todistella, että tässä viimeisessä taistossa tapellaan vain kansanvallan puolesta, kuten ministeri Sampo Terho pauhasi. Väistellessään ay-liikettä hallitus on päästänyt pöytäänsä Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäisen, jonka painostus on ihan yhtä ulkoparlamentaarista kuin Hakaniemen lakonlietsojienkin”, Kaunisto kirjoittaa.

Hänen mielestään on sinällään kunnioitettavaa yrittää uudistaa etujärjestöjen Suomea.

”Itse en hoksannut keväällä 2015, että sodaksi tämä menee. Ei sitä tarkoittanut varmaan pääministeri Sipiläkään. Siinä strategisessa ohjelmassa puhuttiin paikallisen sopimisen edistämisestä, josta käytiinkin kolmi- tai peräti nelikantaisia neuvotteluja viime talveen saakka. Saavutetun mallin tyrmääjä oli sama Pentikäinen, joka nyt yllyttää yrittäjiä ja vähän kepulaisiakin kunnon taisteluun.”

Kaunisto toteaa itse olevansa sen verran vanhanaikainen yrittäjä, että hän arvostaa eniten sopimista ja sopimusten noudattamista.

”Irtisanomisen helpottaminen ei ole ihan ensimmäinen juttu omalla asialistallani. Yleensä aluksi pitäisi saada niitä työn tekijöitä. Sellaisista, joilla on asenne kohdallaan, on suuri pula, ainakin käsillä tekemisen aloilla. Hallituksen ammattikoulu-uudistus ei helpota yritysten arkea.”

Vuoden 2011 vaaleissa eduskunnasta pudonnut Kaunisto kertoo, että hän piti neljä vuotta sitten Juha Sipilän ideaa strategisesta hallitusohjelmasta raikkaana ja kokeilemisen arvoisena. Nyt hän ajattelee toisin, koska strategista hallitusohjelmaa ei kyetty päivittämään matkan varrella.