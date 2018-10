Touko Aalto väistyy vihreiden johdosta – ”Sairastuin masennukseen vuosi sitten”

Touko Aalto väistyy vihreiden johdosta. Asiasta kertoi vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

Aalto jäi äskettäin sairauslomalle uupumuksen vuoksi, kuten julkisuuteen kerrottiin. Miettinen luki infossa Aallon viestin, jossa tämä kertoo sairastuneensa masennukseen vuosi sitten, mikä on vienyt hänen työkykynsä. Hän väistyy vihreiden johdosta, koska "vihreät puolestaan tarvitsee puheenjohtajan, joka voi johtaa puolueen kohti vaaleja tässä ja nyt".

”Päätös ei ole helppo, mutta se on ainoa oikea. En pysty terveystilanteeni vuoksi palvelemaan joukkuettani. Sairastuin masennukseen vuosi sitten. Yritin kaikkeni, mutta sairaus eteni ja uupumus vei työkykyni. Lääkärin määräämä sairausloma kestää vuoden loppuun”, Aalto kertoo samaan aikaan julkaisemassaan some-kirjoituksessa.

Aalto palaa infon mukaan eduskuntatyöhön sairauslomansa jälkeen. Hänen asemansa kävi mahdottomaksi etenkin lähestyvän vaalikevään vuoksi.

Miettisen mukaan Aallon tiistai-iltana antama ilmoitus oli pysäyttävä koko puoluejohdolle. Vihreät järjestää pikapuoliin marraskuun alussa ylimääräisen puoluevaltuuskunnan kokouksen, jossa valitaan uusi puheenjohtaja toimimaan tehtävässä seuraavaan puoluekokoukseen eli kesään 2019 asti.

”Haluan itse kiittää Toukoa hänen periksiantamattomasta työstään puolueen puheenjohtajana kuluneiden lähes puolentoista vuoden aikana. Touko ei ole väistänyt vastuuta, vaan heittäytynyt täydellä sydämellä ja kaikella tarmollaan työhön yhteisten tavoitteidemme puolesta. Hän on johtanut kuten lupasi: keskustellen, kuunnellen ja kohdaten toiset. Hän on valanut me-henkeä ja osallisuuden kokemusta kaikkialle ympärilleen. Toukon kanssa on ollut etuoikeus työskennellä”, puoluesihteeri Miettinen kiitteli infossa.

Aallon Facebook-päivitys luettavissa alla.

