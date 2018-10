Näkökulma: Sori siitä, Alexander Stubb

Ensinnäkin, on aivan upea juttu, että viittä kieltä puhuva Alexander Stubb pyrkii Euroopan johtavan puolueryhmittymän EPP:n kärkiehdokkaaksi ja sitä myöten Brysselin ykkösvirkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Minne vain Stubb saapuu, hän lataa ilmaan sähköä. Ja kyllä hän seuraavan kahden viikon aikana moneen paikkaan matkalaukkuineen saapuukin.

Stubb kertoi maanantaina Helsingissä lähipäivien matkasuunnitelmastaan ja luetteli listan kaupunkeja, joissa vierailee Euroopan kansanpuolueen (EPP) kokousedustajia puolelleen kääntämässä: Strasbourg, Berliini, Bukarest, Ateena, Pariisi jne. Sitten on puhelinkäännytystyötä, muuta kontaktointia ja vahvaa medianäkyvyyttä.

Esiintymiskykyinen Stubb pitää Suomen lippua tyylikkäästi korkealla, mitä hänen kotimaisten arvostelijoidensa ja poliittisten vastustajienkin lienee hankala kieltää.

Myös Stubbin työ- ja opiskeluhistoria on kiistattoman komea ja kansainvälinen. Hän on tohtori London School of Economicsista, on työskennellyt Euroopan komissiossa Romano Prodin tiimissä, europarlamentaarikkona, Suomen pääministerinä, ulkoministerinä, valtiovarainministerinä ja ulkomaankauppaministerinä sekä Euroopan investointipankin EIP:n varapääjohtajana.

Tuossa listassa ei ole lähellekään kaikkea, mitä hän on saanut urallaan aikaan viiteenkymmeneen ikävuoteensa mennessä.

Kisassa saksalaista kristillissosiaalista unionia (CSU) edustavaa Manfred Weberiä vastaan Stubb on asemoinut itsensä selkeästi. Hän on liberaalin demokratian sanansaattaja, pohjoismainen ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustaja sekä avoimesti EU-henkinen globalisaation kannattaja ja digiloikan ottaja.

46-vuotiasta Weberiä voisi puolestaan kuvata kolmella pointilla: on saksalainen, edustaa arvokonservatiiveja ja on Saksan liittokansleri Angela Merkelin suosikki kisassa.

Stubb arvioi maanantaina Helsingissä mahdollisuuksiensa kärkiehdokkaaksi nousseen 20 prosentista 30 prosenttiin kampanjan aikana. Hän vitsaili myös omalla prosenttilaskuhistoriallaan, jonka hän kuittasi jokunen vuosi sitten kuuluisalla ”Sori siitä” -anteeksipyynnöllään.

Todennäköisyyden nousu on hänen ihan omaa matematiikkaansa, mutta kampanjakommenttina sitä voi pitää viihdyttävänä.

Tosiasiassa marraskuun 8. päivän lähetessä Stubbin mahdollisuudet ovat paremminkin laskeneet kuin nousseet. EPP:n parlamenttiryhmän johtaja Weber ja muu EPP-eliitti on sivuuttanut hänen toiveensa julkisesta kahdenvälisestä debatista ja tukea Weberille on tipahdellut sisäpoliittisen myrskyn silmässä olevan Merkelin ohella useista Euroopan maista.

Stubb ja kokoomus ovat saaneet taakseen sentään Ruotsin sisarpuolueen, joka ei ole iso tekijä eurooppalaisella areenalla. Moderaterna on kokoomuksen tavoin liberaali keskustaoikeistolainen puolue, mutta tällaista tuulahdusta arvokonservatiivien dominoima EPP ei nyt tunnu kaipaavan.

Myöskään kotimaasta Stubb ei saa täyttä tukea äänestyksessä. Kristillisdemokraatit, jotka saivat vasta keväällä täyden jäsenyyden EPP:ssä, eivät kannata Stubbia, kuten Uusi Suomi tiistaina kertoi.

Weberin konservatismi on Sari Essayahin johtamaa puoletta paljon lähempänä kuin Stubbin liberalismi. Ero on niin suuri, että suomalaisuus ei tässä tilanteessa paina.

Kokoomuslaisille Essayahin puolueen päätös oli kylmä suihku, vaikka KD:lla onkin vain neljä ääntä (kokoomuksella 12) yhteensä 734 äänioikeutetun EPP-delegaatin joukossa.

Kurjemmaksi kokoomuksen näkökulmasta asian tekee se, että Petteri Orpon puolue oli edesauttamassa sitä, että EPP:n eteisessä vuosikymmeniä olleet Suomen kristillisdemokraatit ylipäätään saivat tavoittelemansa täyden äänioikeuden tuossa eurooppalaisessa puolueperheessä.

Menemällä Weberin taakse KD tulee menneeksi myös liberaalia demokratiaa mananneen ja itsevaltaisen Viktor Orbánin kanssa samalle puolelle. Hänen edustamansa Fidesz-puolue kuuluu EPP:hen ja on sitä arvokonservatiivisinta siipeä Weberiä kannattamassa.

Sori siitä, Alexander Stubb. Kaikki tämä summattuna todennäköisyytesi nousta EPP:n kärkiehdokkaaksi on ehkä 10 prosenttia, kun ratkaisevaan äänestykseen on aikaa kaksi viikkoa. Huomattavan suurella todennäköisyydellä Euroopan komissiota johtaa ensi toukokuun eurovaalien jälkeen Saksan Baijerista tuleva Manfred Weber.

Hyväpalkkaista duunia Stubb kyllä saa super-cv:llään jatkossakin. On se sitten joku EU:n lukuisista korkean profiilin viroista, Suomen suurlähettilään paikka jossain näkyvässä asemapaikassa tai joku muu.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.