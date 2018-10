Sture Fjäder äimistyi Sipilän ratkaisusta – ”Mistä tässä oikeasti on kysymys?”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) ja hänen hallituksensa toiminta herättää laajaa hämmennystä työmarkkinavaikuttajissa. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kuvaa irtisanomiskiistassa syntynyttä asetelmaa ihmeelliseksi ja arvostelee erityisesti Sipilän äkkiväärää kieltäytymistä määräaikaisuuksien lisäämisen pohtimisesta.

Pääministeri Sipilä ilmoitti tiistai-iltana Ylen haastattelussa, että julkisuudessa esillä ollut ratkaisuehdotus ei kelpaa hallitukselle, koska esitetty määräaikaisuuksien helpottaminen heikentäisi selvästi naisten asemaa työmarkkinoilla. Sipilä lisäsi, että ehdotus ei myöskään vaikuttaisi työllisyyteen kuten hallituksen valmistele irtisanomissuojaa heikentävä lakiesitys.

Naisten määräaikaisuudet on aihe, joka on huolettanut myös Akavaa: keskusjärjestön naisjäsenillä alle vuoden kestävät määräaikaisuudet ovat yleisempiä kuin saman ikäisillä miesjäsenillä. Fjäder kuitenkin sanoo Uudelle Suomelle, että jos on pakko valita ”veitsi kurkulla”, Akava etsisi irtisanomislaille ennemmin vaihtoehtoa määräaikaisten sopimusten helpottamisesta kuin aiemmin esillä olleesta työaikalaista.

Fjäderin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että ”menemme kohti täydellistä kaaosta”, ja tämän arvoinen irtisanomiskiista ei hänen mukaansa ole. Sen takia Akava olisi valmis hyväksymään määräaikaisten sopimusten helpotuksen rajatusti, pienissä yrityksissä.

”Jos kolmesta pahasta pitää valita, jotta saadaan kiista hoidettua, niin valitsemme tämän [määräaikaisuudet]”, Fjäder kertoo Uudelle Suomelle.

”Kukaan ei hyödy, ei palkansaajat eivätkä työnantajat, tästä kiistasta. Meillä on isompia asioita, jotka pitäisi keskustella kuin tämä.”

Fjäder ei ymmärrä pääministeri Sipilän ulostuloa.

”Mielenkiintoista, että hän torppaa asian ennen kuin sitä on hänelle mitenkään esitetty”, Akava-pomo sanoo Uudelle Suomelle.

Sipilän Ylelle antaman lausunnon mukaan ehdotus olisi koskenut alle viiden hengen työpaikkoja, kun taas hallituksen kaavailema irtisanomislaki koskisi alle 10 hengen työpaikkoja. Fjäder kuitenkin korostaa, että järjestöt eivät ole antaneet hallitukselle minkäänlaista virallista esitystä siitä, miten ja millä ehdoilla määräaikaisten työsopimusten solmimista voitaisiin helpottaa. Samaa sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies STT:lle.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on ihmetellyt Sipilän kannanottoa, sillä EK:n mukaan määräaikaiset työsopimukset olisivat irtisanomislakia selkeämpi malli madaltaa työllistämiskynnystä ja parantaa työllisyyttä. Lue lisää: Sipilän tyly vastaus hämmensi EK:n: ”Eikö hallitusta kiinnosta tilanteen ratkaiseminen?”

Sekä EK että Akavan Fjäder kyseenalaistavat Sipilän väitteen, että määräaikaisuuksien työllisyysvaikutus olisi vähäisempi kuin irtisanomissuojan heikennyksen. Irtisanomislain työllisyysvaikutus on yleisesti, myös hallituksen omassa esityksessä, arvioitu epävarmaksi tai jopa vähäiseksi.

”Jos saat solmia määräaikaisen sopimuksen vähän pidemmäksi aikaa, ja molemmin puolin sopparista pääsee eroon – työnantaja vuoden päästä ja palkansaaja kahdessa viikossa – niin kyllähän kynnys palkata selvästi alenee. Jos homma ei toimi, niin pääset eroon ainakin vuoden päästä”, Fjäder sanoo.

Fjäder huomauttaa, että ”virallinen työmarkkina-Suomi” eli keskusjärjestöt ovat – erotuksena Suomen Yrittäjistä – kaikki samaa mieltä, että irtisanomislakia ei tarvita. EK on vedonnut hallitusta välttämään lakkoilun etsimällä vaihtoehdon irtisanomislaille, jonka hyöty ei EK:n mukaan vastaa sen aiheuttamaa haittaa.

”Ainoa, joka tätä ajaa, on Suomen Yrittäjät, joka kuitenkin on vähemmistö työmarkkinoilla ja joka ei tee työ- ja virkaehtosopimuksia. Onhan tämä omituinen tilanne. Eteläranta ja Kuntatyönantajat sekä kolme palkansaajakeskusjärjestöä ovat samaa mieltä, että tätä lakimuutosta ei tarvita, ja hallitus on liittoutunut Suomen Yrittäjien kanssa”, Fjäder sanoo.

”Sen takia tämä on aika ihmeellisessä asennossa.”

Toinen esillä ollut malli, jolla irtisanomislaki voitaisiin korvata, on työaikalain rukkaaminen siten, että paikallinen sopiminen joustoineen koskisi myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Fjäder muistuttaa, että irtisanomislain tarkoituksena on alentaa työllistämiskynnystä. Hän pitää työaikalain kytkemistä asiaan epäloogisena.

”Miten ihmeessä paikallinen sopiminen ja työajat saadaan tähän mukaan? Onko silläkin tekemistä työllistämiskynnyksen kanssa vai onko tämä jotain muuta? Se minua ihmetyttää tässä keskustelussa: mistä nyt oli oikeasti kyse?” Fjäder vyöryttää kysymyksiä.

Paikallisen sopimisen laajentamiseen etsittiin ratkaisua työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen työryhmässä aiemmin. Yhteinen lopputulos kilpistyi Suomen Yrittäjien vaatimukseen siitä, että luottamusmiesten lisäksi myös liittoihin kuulumaton luottamusvaltuutettu saisi edustaa henkilöstöä paikallisissa sopimusneuvotteluissa. Hallituspuolue kokoomus on tukenut Suomen Yrittäjien linjaa.

Fjäderin mukaan tämä keväällä esitetty työaikalain muutos ei missään nimessä käy, sillä se tarkoittaisi hänen mukaansa, että valtakunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista voitaisiin poiketa ”suoraan lain perusteella”.

Tämä on huomattavasti isompi kysymys kuin nyt esillä oleva kiista, Fjäder sanoo.

”Sehän tuhoaa sopimusjärjestelmän. Emme me sellaista voi hyväksyä.”

Hänen mukaansa poikkeaminen täytyy tapahtua työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän piirissä.

”Jos sopimuksessa todetaan, että paikallisissa sopimuksissa mennään luottamusmiehen kautta, niin sitten mennään luottamusmiehen kautta.”

Fjäderin mukaan liittosidonnaista luottamusmiesjärjestelmää on ”mystifioitu” turhaan.

”Että ne ovat jotain kaameita ihmisiä, jotka eivät sovi mitään. Se on ihan höpöhöpöä. Jos on tarve yrityksessä tehdä joku työaikaratkaisua, niin kyllä se siellä syntyy sen jäsenistön ja henkilöstön tarpeesta. Luottamusmies tekee sen teknisesti, mutta eihän luottamusmies ole tyranni, joka toimii jäsenistön tahtoa vastaan”, Fjäder vakuuttaa.

Hän toivoo, että työmarkkinajärjestöt saavat itse tuotua lisää paikallista eli yritys- ja alakohtaista sopimista työehtosopimuksiin ja sopimustoiminnan piiriin.

”Siinä ay-liikkeellä on iso vastuu.”