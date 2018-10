Tutkija: ”Tämä on tapauksena täysin uusi” – Nostaa esiin 2 nimeä Touko Aallon seuraajaksi

Politiikan tutkija Jenni Karimäki pitää vihreiden tämänhetkistä tilannetta poikkeuksellisena. Aallon seuraajaspekulaatiossa Karimäki nostaa esiin kaksi mahdollista nimeä: Maria Ohisalon ja Ville Niinistön.

”On aika poikkeuksellista, että puheenjohtaja jättää tehtävänsä kesken kauden. Nyt syykin on hyvin erilainen [kuin yleensä]. Tämä on tapauksena täysin uusi. Ainakaan muistikuvani mukaan aiemmin ei ole sattunut vastaavaa”, Karimäki sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Vihreiden Touko Aalto ilmoitti tänään jättävänsä puolueen puheenjohtajan tehtävät. Aalto kertoi sairastuneensa jo vuosi sitten masennukseen. Sairauslomalle hän jäi syyskuussa uupumuksen vuoksi.

Aiemmin puheenjohtajien kesken kauden tapahtuneiden erojen taustalla on ollut tavallisesti luottamuskriisejä tai esimerkiksi Jyrki Kataisen (kok) tapauksessa siirtyminen uusiin tehtäviin.

Vihreät päättää uudesta ”pätkäpuheenjohtajasta” ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa 3. marraskuuta. Tuolloin valittava henkilö luotsaa puolueen yli kevään 2019 vaalien ensi kesän puoluekokoukseen asti.

Vihreiden puoluevaltuusto olisi joka tapauksessa kokoontunut marraskuun puolivälin tienoilla. Nyt mahdolliset ehdokkaat joutuvat harkitsemaan toimensa nopeasti. Karimäen mielestä on luonnollista, että puolue ei nyt jätä aikaa esimerkiksi puheenjohtajaehdokkaiden keskustelutilaisuuksille tai muulle kampanjoinnille.

”Kun uusi puheenjohtaja valitaan näin erityisissä olosuhteissa, niin se ei ole karnevaalimainen kampanjatilanne”, Karimäki arvioi.

Maria Ohisalolla nostetta

Karimäen mielestä Aaltoa sairausloman ajan sijaistanut vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo olisi luonteva vaihtoehto Aallon seuraajaksi. Ohisalo on varapuheenjohtajana ehtinyt jo aiemmin seurata puheenjohtajan tehtäviä vierestä, Karimäki muistuttaa.

”Hän on perillä siitä, mitä puolueen johtaminen on ja on varmasti kykenevä tarttumaan siihen.”

Karimäen mukaan Ohisalo on saanut puheenjohtajan sijaisena ollessaan esiintymisistään hyvää palautetta ja hänen ympärillään on positiivinen noste.

Ohisalon ongelmana on se, että hän ei ole kansanedustaja.

”Se ei ole optimaalista, mutta toisaalta kun eduskuntavaalit lähestyvät, median huomio siirtyy muutenkin muuallekin kuin eduskuntaan vaalikiertueiden ja tv-esiintymisten myötä”, Karimäki toteaa.

Karimäki toteaa, että mahdollisia seuraajaehdokkaita voi olla muussakin vihreiden johtajistossa, mutta he eivät ole juuri olleet julkisuudessa esillä. Ohisalon lisäksi varapuheenjohtajina toimivat Hanna Halmeenpää ja Veli Liikanen. Heistä Liikanen on jo kertonut Länsi-Savon mukaan, ettei lähde tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg ei tänään vielä halunnut ottaa kantaa siihen, haluaako hän puolueen johtoon.

Mikään ei estä Ville Niinistöä

Myös vihreiden edellisen puheenjohtajan Ville Niinistön nimi on pyörinyt spekulaatioissa. Karimäki toteaa, että vihreiden säännöissä mikään ei estä Niinistöä asettumasta ehdolle Aallon seuraajaksi.

Myös Aallon kilpakumppanina puheenjohtajaksi pyrkineen Emma Karin nimi on noussut julkisuudessa esille. Lue lisää: Näkökulma: Nyt alkoi valtapeli vihreissä – kaksi naista vahvoilla

”Olisi turvallisempaa ja helpompaa jatkuvuuden kannalta, että puheenjohtajaksi nousisi joku nykyjohdosta tai joku edellinen puheenjohtaja”, Karimäki sanoo.

Edellisistä puheenjohtajista Pekka Haavisto on ollut yhä näkyvä hahmo, tosin nimenomaan presidentinvaaleissa. Tämän vuoksi Haavistolle ei välttämättä olisi luontevaa pyrkiä nyt puolueen johtoon, Karimäki pohtii.

Karimäki myös huomauttaa, että Ville Niinistö ehti johtaa vihreitä kuusi vuotta, joten edellisten johtajien kausista on jo aikaa.

Sekä Maria Ohisalo että Ville Niinistö ovat tänään todenneet julkisuudessa, että vielä ei ole aika pohtia mahdollista ehdokkuutta.