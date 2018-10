Keskusjärjestö Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin lausunto maahanmuuttajien työllistämisen keinoista on saanut useat akavalaisten liittojen johtajat irtisanoutumaan Fjäderin linjasta. Linja tosin on vielä epäselvä, ja Akava on luvannut selventää näkemystään tänään torstaina.

Jupakan käynnisti Yleisradion uutinen, johon oli haastateltu Fjäderiä. Sen mukaan Akava väläyttää mallia, jossa kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa työehtosopimusten minimejä pienempää palkkaa heidän työllistämisekseen. Fjäder kommentoi asiaa liittyen talousnobelisti Bengt Holmströmin kehotukseen mahdollistaa maahanmuuttajien matalapalkat.

Fjäder itse sanoo jutussa, että ”jos halutaan kotouttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset, joilla ei ole esimerkiksi ammatillista koulutusta, niin kyllä työehtosopimusten pitää joustaa”. Ylen mukaan ”Akava väläyttää siis mahdollisuutta maksaa kouluttamattomille maahanmuuttajille muita pienempää palkkaa”. Jutun mukaan Fjäder epäilee, että nykyisillä työelämän pelisäännöillä kouluttamattomat maahanmuuttajat eivät pääse töihin.

Puheenjohtajan lausunto ja siitä tehty tulkinta eivät miellyttäneet keskusjärjestön alaisia liittoja.

”Akavan Erityisalat sanoutuu totaalisesti irti Sture Fjäderin kannoista kaksien työmarkkinoiden osalta. Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme keskeisiä arvoja ja edunvalvontamme periaatteita työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa”, twiittaa Akavan varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki johtamansa liiton osalta.

”Yhteiskunta-ala pitää perusarvonaan yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa. Maahanmuuttajia ei voi kohdella eriarvoisesti palkkauksen tai minkään muunkaan suhteen. Ei kaksia työmarkkinoita, vaikka huoli työllisyydestä on aiheellinen”, twiittaa toinen Akavan hallituksen jäsen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

Jopa Akavan suurin jäsenliitto, opetusalan OAJ irtautuu Fjäderin kannasta.

”OAJ ei ole sen takana, että työmarkkinoille luodaan eritason työntekijäryhmiä ihmisen etnisen taustan pohjalta. Suomeen ei voida luoda kaksia työmarkkinoita”, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ilmoittaa.

OAJ ei ole sen takana, että työmarkkinoille luodaan eritason työntekijäryhmiä ihmisen etnisen taustan pohjalta. Suomeen ei voida luoda kaksia työmarkkinoita. — Olli Luukkainen (@OlliLuukkainen) 24. lokakuuta 2018

Sanoudumme irti tästä @SFjder'in tänään @yleuutiset esittämästä lausunnosta, jossa hän kannattaa Bengt Holmströmin ajatusta maksaa kouluttamattomille maahanmuuttajille muita pienempää palkkaa.Olemme pettyneitä, että uutinen luo mielikuvaa koko @AkavaRy'n kannasta.#yhdenvertaisuus https://t.co/pNjiKJ6EJc — Akavan Erityisalat (@aivanerityinen) October 24, 2018

Akava kuitenkin ilmoitti jo keskiviikkona illalla, että se palaa ”heti huomenna Ylen uutisesta käynnistyneeseen keskusteluun maahanmuuttajien työllistymisestä”.

”Kyseessä on tärkeä aihe, jota on syytä avata laajemmin”, Akava toteaa.

Myös Sture Fjäder toteaa olevansa pahoillaan, ”jos minua on ymmärretty väärin Ylen uutiseen maahanmuuttajien työllistymiseen liittyen”.

”Erittäin tärkeä aihe. Palaamme siihen huomenna”, Fjäder twiittaa.

Vielä virallista selitystä ei ole saatu.

Vaikka Fjäderin väläytys synnytti keskusjärjestössä myrskyn, ei ajatus matalammista palkoista tietyille ryhmille sinänsä ole uutta. Esimerkiksi Talouspolitiikan arviointineuvosto, viisihenkinen professoriryhmä, on kehottanut päättäjiä kokeilemaan vähimmäispalkkoja matalampien palkkojen sallimista Suomesta. Neuvoston virallisen suosituksen mukaan alimmasta sallitusta palkkatasosta joustaminen voisi koskea ”alimman taitotason” työntekijöitä matalapalkka-aloilla, esimerkiksi maahanmuuttajia. Lue lisää: Professorit ehdottavat: ”Sallikaa vähimmäispalkkaa matalammat palkat Suomessa väliaikaisesti”

Lue myös: Talousnobelisti tyrmää ”itsekkään” ay-liikkeen Ylellä: Pakotettava hyväksymään työehtojen heikennykset