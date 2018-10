Kansanedustaja riemuitsee: Suomi kieltämässä lapsiavioliitot – ”sivistysvaltiossa välttämätöntä”

Juha Sipilän hallituksen uudessa lakiesityksessä ehdotetaan, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää lakiesitystä lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien toteutumisen kannalta merkittävänä harppauksena.

”Sivistysvaltiossa on täysin välttämättömänä, että avioliiton solmimisen edellytyksenä on täysi-ikäisyys”, Sarkomaa toteaa.

”Esityksellä annetaan kansainvälisesti tärkeä signaali siitä, että alaikäisenä avioituminen ei ole Suomessa hyväksyttävää. Myös lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa on luovuttu poikkeuslupamenettelystä”, hän jatkaa.

Sarkomaa huomauttaa, että YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut päätöslauselmassaan jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi. Lapsiavioliiton määritelmän lähtökohtana on YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ensimmäinen artikla, jonka mukaan alle 18-vuotias on lapsi.

”Esitys on tärkeä ja välttämätön askel. Suomen on tehtävä tinkimättömästi työtä, että saamme lopetettua lapsiavioliitot kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska edellyttävät 18 vuoden alaikärajaa avioliiton solmimiselle”, Sarkomaa sanoo.