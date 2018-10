Varoitus suomen kielen asemasta – Kotus: ”Vakava uhka – kahden vuosisadan työ uhkaa mitätöityä”

Valtiovallan on ryhdyttävä pikaisesti toimiin kokonaisvaltaisen kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi, vaatii Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) suomen kielen lautakunta. Sen mukaan Suomen kansalliskielten suomen ja ruotsin asemaan kohdistuu vakava uhka.

Kotus katsoo, että toisin kuin aiemmin arvioitu, vieraat kielet ja niiden lainavaikutus alkavat nyt heikentää suomen kielen asemaa.

”Suomen kielen käyttöalan yhä nopeampi kaventuminen uhkaa mitätöidä kahden vuosisadan mittaisen määrätietoisen työn, jolla on luotu suomen kielelle asema yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettynä ja toimivana kielenä”, Kotus esittää julkisuuteen lähettämässään kannanotossa.

Suomen kieli itsessään ole uhanalainen, Kotuksen suomen kielen lautakunta huomauttaa, ”mutta sen asemaa yhteiskunnassa uhkaa nopea heikkeneminen”. Suuri merkitys on myös internetillä ja sen palveluilla, sillä merkittävä osa suomalaisista elää tekstimaailmassa, jossa englannin kielen asema kasvaa suomen ja ruotsin aseman kustannuksella.

”Olemme lähellä tilannetta, jossa on konkreettisesti tehtävä päätös siitä, haluammeko edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vai olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen hyväksi – ensin vain joillakin elämän osa-alueilla mutta vähitellen yhä kattavammin. Tällainen suuntaus on jo meneillään, ja siihen on syytä reagoida huolellisesti kerätyn tiedon ja laajan käytettävissä olevan ymmärryksen pohjalta”, Kotuksen suomen kielen lautakunta toteaa.

Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kielen asiantuntija- ja palvelulaitos. Kotus laatii sanakirjoja ja toimii kielenhuollon asiantuntijana sekä ylläpitää ja kehittää kieliaineistoja.