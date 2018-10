Politiikasta: Vastarintaliikkeen tulevaisuutta vaikea ennustaa – ”Osa saattaa ryhtyä suoraan toimintaan”

Maahanmuuttovastainen ja äärioikeistolainen liikehdintä on voimistunut Suomessa 2010-luvulla ja saavuttanut tähänastisen huippunsa vuosina 2015–2016 turvapaikanhakijoiden laajamittaisen Suomeen tulon myötä. Näin kirjoittaa Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Daniel Sallamaa Politiikasta-verkkolehdessä.

Sallamaan artikkeli liittyy Helsingin yliopistossa juuri ilmestyneeseen raporttiin aiheesta.

Vuoden 2015 jälkeen toiminta ei ole ollut enää yhtä aktiivista. Kenttä on hajanainen ja järjestäytymätön, Sallamaa toteaa.

”Varsinaiseen katuaktivismiin säännöllisesti osallistuvien henkilöiden määrä on pysynyt suhteellisen maltillisena koko 2010-luvun ajan. Kyseessä on pikemminkin satojen kuin tuhansien henkilöiden joukko. Toiminta on myös alkanut hiipua”, Sallamaa kirjoittaa.

Sallamaan mukaan liikehdinnän tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

”Vaikka katuaktivismin määrä on syksylle 2018 tultaessa vähentynyt, sosiaalisen median keskustelu jatkuu edelleen kiivaana”, hän toteaa.

Sosiaalisella medialla on Sallamaan mukaan hyvin merkittävä asema osana 2010-luvun maahanmuuttovastaista ja äärioikeistolaista liikehdintää.

Suomen Vastarintaliike on Sallamaan mukaan ollut jokseenkin poikkeuksellinen ryhmä sikäli, että sen jäsenet ovat harjoittaneet itseään ”kamppailulajeissa sekä muissa kumoukselliseen toimintaan valmentavissa aktiviteeteissa”. Toisaalta Vastarintaliikkeen vallankumouksellisuus on toistaiseksi pysytellyt suunnitelman tasolla.

Sekä Pirkanmaan käräjäoikeus että Turun hovioikeus ovat määränneet Suomen Vastarintaliikkeen lakkautettavaksi. Tuomio ei kuitenkaan vielä ole lainvoimainen, sillä ei ole tiedossa, eteneekö asia Korkeimpaan oikeuteen. Lue lisää: Turun hovioikeus julistaa: Pohjoismainen vastarintaliike lakkautettu

”Jos lakkauttamispäätös jää lopulliseksi eikä Vastarintaliike pysty jatkamaan toimintaansa uutenakaan yhdistyksenä, osa sen jäsenistä saattaa ryhtyä suoraan toimintaan. Tämä on kuitenkin vain yksi monista mahdollisista kehityskuluista”, Sallamaa kirjoittaa.

Sallamaan mukaan sanojen ja tekojen välinen suhde ei ole yksioikoinen ja monet liikkeet tuottavat runsaasti väkivaltaa lietsovaa tai puolustelevaa materiaalia kuitenkaan ryhtymättä väkivallantekoihin.

”Maahanmuuttovastaisessa ja äärioikeistolaisessa keskustelussa esiintyvä polarisoiva ja väkivaltaa lietsova argumentointi tuottaa silti oikeutusta ja merkitystä väkivallan käytölle”, Sallamaa kirjoittaa.

