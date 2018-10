HBL: Irak käännyttikin palautettavat takaisin – Suomen palautukset nyt keskeytetty

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautukset Irakiin on keskeytetty lokakuun alusta alkaen. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet.

Taustalla on poliisihallituksen mukaan Irakin linjaus, jonka mukaan maa ei ota vastaan kuin vapaaehtoisesti palaavia.

”Lokakuussa on palautettu saman seurueen kaksi henkilöä takaisin Suomeen Irakista. Sellaisissa tapauksissa matkalla olevien poliisien on pakko matkustaa takaisin palautettavien kanssa. Se on todella pitkä matka edestakaisin ja voi kestää jopa 40 tuntia. Siksi meillä ei nyt ole mahdollisuutta tehdä näitä palautusmatkoja ennen kuin tiedämme varmaksi, että palautetut jäävät Irakiin, kertoo poliisitarkastaja Ari Jokinen lehdelle

Myös Afganistaniin tehtävät palautukset ovat olleet Jokisen mukaan käytännössä jäissä. Maahanmuuttovirasto Migri päivitti syyskuussa Afganistan-linjauksensa, jonka mukaan sisäisen paon mahdollisuutta pääkaupunkiin Kabuliin harkitaan ainoastaan rajatuissa tapauksissa.

”Hallinto-oikeuksista on tullut nyt toimeenpanokieltoja. Noudatamme hallinto-oikeuksien päätöksiä. Käytännössä ketään ei ole nyt palautettu Afganistaniin, Jokinen sanoo.