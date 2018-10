Nyt ärähtää ministeriön ylin virkamies Antti Lindtmanille: ”Erittäin loukkaava ja leimaava väite”

Työ- ja elinkeinoministeriön ylin virkamies, kansliapäällikkö Jari Gustafsson puuttuu blogissaan keskusteluun virkamiesten kytköksistä eturyhmiin.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tivasi pääministeri Juha Sipilältä (kesk), miksi irtisanomislakia oli valmistelemassa virkamies, ”jolla on vahva tausta Suomen Yrittäjissä ja vahva intressi”.

Gustafsson pitää tällaisia väitteitä loukkaavina ja leimaavina.

”Vastaavia puheenvuoroja on tämän prosessin aikana kuulunut muitakin. Näiden kommenttien johdosta haluan painokkaasti tuoda esiin, että virkamiehen objektiivisuuden ja puolueettomuuden, sekä viime kädessä koko virkavastuullisen toiminnan julkinen kyseenalaistaminen on paitsi vakava, myös erittäin loukkaava ja leimaava väite”, Gustafsson kirjoittaa blogissaan.

Kansliapäällikkö korostaa, että virkamiehellä on aina oma työhistoriansa ja työuran aikana hänelle kertyy erilaisia verkostoja. Esteellisyyksiin on kuitenkin kiinnitetty huomiota karenssisääntelyllä ja keskustelulla virkamiesten etiikasta, Gustafsson huomauttaa.

”Olen vankasti sitä mieltä, että ei ole tarkoituksenmukaista rajata tai estää ansioituneiden ihmisten etenemistä koko loppu-uran ajaksi sillä perusteella, että työkokemusta on kertynyt eri sektoreilta. Päinvastoin, työntekijöiden liikkuvuutta ja verkostoitumista sektorien välillä on yleisesti pyritty lisää-mään. Monipuolinen sidosryhmätuntemus ja työkokemus on virkanimityksissä yleisesti ansioituneisuutta osoittava tekijä ja näin tulee olla jatkossakin”, Gustafsson toteaa.

”Suomalaisen virkakunnan korkea integriteetti on kansainvälisestikin tunnustettu tosiasia. Tehokas, luotettava ja lahjomaton julkinen sektori on iso kansallinen voimavara. Valtioneuvoston virkakunnan lainvalmistelijat tekevät joka päivä parhaansa täyttääkseen virkamiehen huoneentaulun sanoman valtion palvelemisesta parhaalla tavalla, kunnian ja omantunnon kautta”, hän lisää.