Super: ”Ensimmäinen askel kohti yhteiskuntarauhaa otettu”

Hoitoalan liitot Super ja Tehy pitävät hallituksen eilistä ratkaisuehdotusta lähtökohtaisesti hyvän suuntaisena. Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n tahtona on kuitenkin, että niin sanotun irtisanomislain perustelut tehdään kolmikantaisesti.

Perusteluja lakiehdotukseen ei vielä ole tehty, muistuttaa Tehy.

”Lakiehdotukseen ilman perusteluja emme voi ottaa kantaa”, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo tiedotteessa.

Samansuuntaisen viestin antoi aiemmin tänään SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

”Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että keskusteluyhteys on avattu ja ensimmäinen askel kohti yhteiskuntarauhaa on otettu”, Superin Silja Paavola sanoo.

Super ja Tehy kuuluvat molemmat STTK:hon. Ne ovat toteuttaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja vastalauseena niin sanotulle irtisanomislaille.

Superin ja Tehyn käynnissä olevat vuoronvaihtokiellot on suunniteltu päättymään 4. marraskuuta. Liittojen hallitukset keskustelevat vuoronvaihtokiellon mahdollisesta keskeyttämisestä.

Myös SAK:n Eloranta sanoi tänään, että SAK:n liittojen hallitukset päättävät itse työtaisteluiden keskeyttämisestä.

Kyse on kuitenkin vasta työtaisteluiden laittamisesta jäihin, eli niistä ei kokonaan luovuta ainakaan vielä.

Hallituksen henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä helpottava lakihanke on nostanut ay-liikkeen takajaloilleen. Hanketta on vastustettu työtaisteluilla.

Hallituksen eilen julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Aiemmin keskusjärjestöt ovat vaatineet koko niin sanotun irtisanomislain pois vetämistä ehtona työtaisteluiden lopettamiselle.

Tässä on Sipilän hallituksen ratkaisuehdotus