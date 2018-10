Nyt tuli ilmoitus Teollisuusliitolta: Lakko loppuu

Merkittävä Teollisuusliitto ilmoittaa keskeyttävänsä kaikki työtaistelutoimensa ja pidättäytyvänsä uusista.

”Teollisuusliitto lopettaa kaikki työtaistelutoimensa puutuote- ja erityisalojen sektoreillaan 27. lokakuuta kello 06.00. Liitto myös pidättäytyy toistaiseksi uusista työtaistelutoimenpiteistä”, liitto tiedottaa.

”Puutuotesektorin ja erityisalojen sektorin meneillään oleva lakko päättyy lauantaiaamuna 27.10. kello 06.00, tai mahdollisuuksien mukaan. Lakossa olevien työpaikkojen luottamusmiehille on erikseen lähetetty tieto lakon päättymisestä ja töihin palaamisesta”, liitto tiedottaa.

Lakko olisi normaalisti päättynyt sunnuntaina.

Myös kaikki tuleville viikoille 44 ja 45 suunnitellut työtaistelutoimet ovat toistaiseksi jäissä, Teollisuusliitto kertoo.

Teollisuusliiton hallitus käsittelee sovintoesitystä ylimääräisessä kokouksessaan 30. lokakuuta ja päättää samalla jatkotoimenpiteistä, liitto tiedottaa.

Myös ammattiliitto Pro ilmoittaa keskeyttävänsä välittömästi kaikki työtaistelutoimensa. Käynnissä olevat toimet kohdistuvat osin samoihin yrityksiin kuin Teollisuusliitolla. Lue lisää: Ensin lakko, nyt tulee työsaarto – triplaisku samoihin yrityksiin

SAK suhtautui tänään lähtökohtaisesti positiivisesti Juha Sipilän (kesk) hallituksen eiliseen ratkaisuehdotukseen. SAK kuitenkin edellytti tiukasti, että lain perustelut valmisteltaisiin kolmikantaisesti. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korosti, että ratkaisuehdotus mahdollistaa työtaisteluiden keskeyttämisen. Hän puhui tauosta työtaisteluissa. Teollisuusliitto on SAK:n suurimpia jäsenliittoja. Lue lisää: SAK: Lakot voidaan keskeyttää – liitot tekevät itse päätökset

Hallitus julkisti eilen ratkaisuehdotuksen irtisanomislakikiistaan. Ehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Aiemmin keskusjärjestöt ovat vaatineet koko niin sanotun irtisanomislain pois vetämistä ehtona työtaisteluiden lopettamiselle.