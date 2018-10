Irtisanomislaki: Sipilän hallitukselta vihreää valoa kolmikantavaatimukselle

Juha Sipilän (kesk) hallitus vastaa tämänpäiväisiin työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanottoihin koskien hallituksen ratkaisuesitystä irtisanomislakikiistassa.

”Hallitus lähtee työstämään esityksen yksityiskohtaisia perusteluita uuden pykälämuotoilun mukaisesti virkamiesvoimin. Hallitus kutsuu työmarkkinajärjestöt käymään läpi hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinonomisteriön valmistelevien virkamiesten kanssa”, hallitus ilmoittaa tiedotteessaan.

”Hallitus on tyytyväinen, että työntekijäkeskusjärjestöt ovat tarttuneet hallituksen kompromissiesitykseen pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseksi”, hallitus toteaa.

Sopuun tarvitaan aina vastaantuloa. Viedään tämä nyt maltilla maaliin asti. Hyvää viikonloppua kaikille asianosaisille..ja mikä ettei muillekin. — Jari Lindström (@lindstrom_jari) October 26, 2018

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK suhtautuivat tänään myönteisesti hallituksen kompromissiesitykseen, mutta edellyttivät, että lain perustelut tulee valmistella kolmikantaisesti.

Hallituksen eilen julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Palkansaajakeskusjärjestöt linjasivat tänään, että edellytykset työtaisteluiden keskeyttämiselle ovat olemassa. Teollisuusliitto ilmoitti jo lopettavansa käynnissä olevan lakon.

