Tyly arvio irtisanomislain vaiheista: ”Lakkoase toimii edelleen”

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä sanoo ay-liikkeen ”selättäneen” hallituksen kiistassa niin sanotusta irtisanomislaista. Hänen mukaansa työllistämiskynnystä madaltavat toimet laimennettiin esityksestä kokonaan pois ay-liikkeen miellyttämiseksi.

Hallituksen torstaina julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa. Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

”Hallitus teki jo merkittävät myönnytykset liitoille ottaa aktiivimallit uuteen kolmikantaiseen arviointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa uusien aktiivimallien hautaamista. Näköjään lakkoase toimi juuri odotetulla tavalla”, Maanselkä kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

” Voi kysyä onko tämä se toimenpide, joka on vaikutuksiltaan sama tai parempi kuin hallituksen alkuperäinen esitys? Muutos on kosmeettinen. Se osoittaa, että lakkoase toimii edelleen – liitot selättivät hallituksen ja hallituksen taakseen saaman eduskunnan 1 – 0”, hän jatkaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että lakiin tehdyt täsmennykset voivat tuntua pieniltä, mutta ovat merkittäviä pienille yritykselle.

”Isoin asia se on niille työttömille, jotka pienet yritykset rohkaistuvat palkkaamaan muutoksen jälkeen”, hän kirjoittaa MTV:n nettikolumnissaan.

Orpon mukaan vastaan tulemista ja myönnytyksiä tarvittiin jokaiselta osapuolelta.

”Jokainen on joutunut nielemään hieman ylpeyttään.”

