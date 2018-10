Kellonaikaa siirretään ehkä toiseksi viimeistä kertaa – Asiantuntija AL: lle: ”Rasittaa erityisesti sairaita ja vanhuksia”

Huomenna sunnuntaina kellot siirretään talviaikaan eli tunnilla taaksepäin. Siirto saattaa olla jopa toiseksi viimeinen, sillä Euroopan unionissa ollaan vahvasti sitä mieltä, että kellojen siirtely talvi- ja kesäajan välillä saisi loppua. Suunnitelmien mukaan viimeisen kerran kelloja siirrettäisiin ensi vuonna.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen toteaa Aamulehdelle, että kellonsiirto kesäisin ja syksyisin häiritsee ihmisen sisäistä kelloa.

”Moni kokee syksyisen kellonsiirron kuitenkin helpompana, sillä pimeisiin aamuihin saa tunnin lisäaikaa. Keväisin terveeltäkin ihmiseltä menee muutama vuorokausi uuden unirytmiin opettelemiseen, syksyllä tuo aika on lyhyempi. Ihmisen sisäinen kello jätättää luontaisesti, nyt sille annetaan lupa jätättää lisää. Pimeämmät illat helpottavat nukahtamista ja valoisat aamut saavat tuntemaan olon pirteämmäksi.”

Hän sanoo, että jokainen huomaa itse helpoimmin, että siirtely voi haitata unen laatua ja unirytmiä. Huonosti nukutut yöt voivat Partosen mukaan altistaa myös lihomiselle, nostaa verenpainetta ja stressihormoni kortisolin pitoisuutta sekä heikentää sokerinsietoa. Siirtymät rasittavat erityisesti sydäntä ja verisuonia.

”Kellojen siirron vaikutukset ovat yksilöllisiä. Kellojen siirto sekoittaa kuitenkin erityisesti ihmisiä, joilla on unihäiriöitä. Tunninkin kellonsiirto rasittaa erityisesti sairaita ja vanhuksia, sillä nuorilla elimistön sisäinen kello joustaa. Kaamosoireita kärsiville siirtely on myös erityisen vaikeaa. Keväällä erityisesti iltavirkuilla ihmisillä siirtely aiheuttaa sosiaalista aikaeroa, kun he eivät saa kesäajasta kiinni.”

Paronen neuvoo suunnittelemaan nukkumaanmenoa viikonloppuna niin, että saa kunnon yöunet ennen ensi viikon alkua eikä ainakaan tietoisesti kerrytä lisää univelkaa.

Näillä näkymin viimeinen pakollinen kesäaikaan siirtyminen on sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Mikäli Suomi päättää siirtyä pysyvästi talviaikaan eli normaaliaikaan, kelloja siirretään vielä kertaalleen sunnuntaina 27. lokakuuta 2019.

