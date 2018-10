Liisa Jaakonsaari Ylelle: ”EU hajoaa sisältäpäin – Italia on viimeisin esimerkki”

Euroopan parlamentin tämän kauden jälkeen jättävä Liisa Jaakonsaari (sd) arvioi Euroopan unionin olevan hajoamassa sisältäpäin.

”Kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on kasvanut eurobarometrien mukaan. Toinen trendi on kuitenkin se, että unioni hajoaa sisältäpäin. On jäsenmaita, jotka eivät jaa arvopohjaa, kuten oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Italia on viimeisin esimerkki siitä, että he viis veisaavat Euroopan yhteisistä taloussäännöistä ja muusta”, Jaakonsaari sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Jaakonsaari nosti Suomen EU-jäsenyyden tärkeimmäksi asiaksi, johon on urallaan vaikuttanut.

Hän kertoi syyskuun alussa, ettei lähde enää ehdolle europarlamentti- tai eduskuntavaaleihin. Jaakonsaari on ollut yhteensä 30 vuotta eduskunnassa ja 10 vuotta europarlamentissa.