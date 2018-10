Antti Lindtmanilta kipakka vastaus kansliapäällikölle: ”Kuka antoi määräyksen kaunistella hallituksen esityksen vaikutusarvioita?”

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman jatkaa keskustelua niin sanotusta irtisanomislaista tehdystä vaikutusarviosta. Hän tivaa työ- ja elinkeinoministeriön ylimmältä virkamieheltä, kansliapäällikkö Jari Gustafssonilta selvitystä siitä, kuka käski kaunistelemaan niin sanotun irtisanomislain vaikutusarviota.

”Nyt kun kansliapäällikkö on ottanut asian esiin, toivon, että hän vastaa itse asiaan: kuka antoi määräyksen kaunistella hallituksen esityksen vaikutusarvioita? Tämä tieto on välttämätön sen arvioimiseksi, kuinka normaalia ja hyväksyttävää tämän irtisanomislain valmistelu on ollut”, Lindtman kirjoittaa Facebookissa.

Lindtman nosti asian esiin jo torstaina eduskunnan kyselytunnilla ja tenttasi pääministeri Juha Sipilää (kesk) useaan otteeseen Iltalehden tiedoista, joiden mukaan hallitus olisi matkan varrella kaunistellut kiistaa herättäneen irtisanomislain työllisyysvaikutuksia. Lindtman korosti, että asiaa on valmistellut virkamies, ”jolla on vahva tausta Suomen Yrittäjissä ja vahva intressi” asiassa.

Iltalehti kertoi keskiviikkona tietoihinsa vedoten, että huomiota niin sanotun irtisanomislain valmistelussa on herättänyt myös se, että esitystä on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä osastopäällikkö Antti Neimalan osastolla. Neimala on toiminut johtajana ja varatoimitusjohtajana Suomen Yrittäjissä vuosina 2001-2004, 2007-2009 ja 2012-2017.

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson vastasi Lindtmanille blogissaan perjantaina.

”Vastaavia puheenvuoroja on tämän prosessin aikana kuulunut muitakin. Näiden kommenttien johdosta haluan painokkaasti tuoda esiin, että virkamiehen objektiivisuuden ja puolueettomuuden, sekä viime kädessä koko virkavastuullisen toiminnan julkinen kyseenalaistaminen on paitsi vakava, myös erittäin loukkaava ja leimaava väite”, hän kirjoitti.

Lindtmanin mukaan blogikirjoituksessaan kuvaillaan huolellisesti, mutta yleisellä tasolla valtion virkamiesten toiminnan perusperiaatteita.

”Sen sijaan Gustafsson huolellisesti väistää olennaisen kysymyksen, kuka antoi määräyksen”, hän sanoo.

Myös Antti Neimala on kommentoinut kohua sosiaalisessa mediassa.

”Myös minulle riippumattomuus virkamiehenä on kunnia-asia. Voin ylpeänä todeta, ettei se ole horjunut hetkeksikään tässä hankkeessa, joka herättää ymmärrettävästi suuria intohimoja. Eikä horju jatkossakaan”, hän tviittasi perjantaina.

Kiitän esimiestäni @GustafssonJari'a lämpimästi tuesta. Myös minulle riippumattomuus virkamiehenä on kunnia-asia. Voin ylpeänä todeta, ettei se ole horjunut hetkeksikään tässä hankkeessa, joka herättää ymmärrettävästi suuria intohimoja. Eikä horju jatkossakaan. https://t.co/2NNFsep24q — Antti Neimala (@AnttiNeimala) October 26, 2018

