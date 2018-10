Ay-liike haluaa selvyyden irtisanomislain perusteluihin: ”Kolmikannassa perattava kunnolla”

Ay-liikkeen johtajat kiinnittävät nyt huomiota lainsäädännön arviointineuvoston perjantaina julkaisemaan lausuntoon hallituksen esityksestä niin sanotuksi irtisanomislaissa.

Arviointineuvosto sanoo, että esityksen perusoletusta irtisanomiskynnyksen noususta ja sen aiheuttamasta työllistämisen esteestä tulisi perustella tarkemmin.

”Tutkimustietoa, selvityksiä tai muuta dokumentoitua aineistoa tulisi hyödyntää olettaman tukena. Lisäksi esitetyn ongelman mittaluokasta ei ole annettu arvioita tai taustatietoja”, lausunnossa todetaan.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota myös siihen, että esitysluonnoksesta välittyy epämääräinen kuva uudistuksella tavoitelluista vaikutuksista.

”Esityksellä tavoitellaan työllistämiskynnyksen alenemista. Esityksellä ei kuitenkaan uskota olevan merkittäviä vaikutuksia nettotyöllisyyteen, vaan lähinnä työmarkkinoiden dynamiikkaan, työvoiman vaihtuvuuteen ja työn tuottavuuteen. Edellä esitetyn perusteella lakiehdotuksen tarkoitusta tulisi perustella paremmin. ”

Lausunto koskee niin sanotun irtisanomislain aikaisempaa versiota, mutta arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen sanoo Iltalehdelle, etteivät neuvoston lausunnossaan tuomat ongelmakohdat ratkenneet hallituksen sovintoesityksen myötä, vaan samat huolet ovat yhä ajankohtaisia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta haluaa, että asia käsitellään kolmikannassa.

”Kolmikantavalmistelussa arviointineuvoston huolet on perattava kunnolla”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta linjasi Twitterissä lauantaina.

Myös Teollisuusliiton toinen varapuheenjohtaja Heli Puura korostaa, että arviointineuvoston näkökohdat on syytä huomioida jatkotyössä.

Sipilän hallituksen #irtisanomislaki perustelut ja vaikutusarviointi ovat puutteelliset arviointineuvoston mukaan. Neuvoston näkökohdat on syytä huomioida jatkotyössä. https://t.co/Np8lsVFxWS — Heli Puura (@heli_puura) October 27, 2018

Hallitus tiedotti perjantaina kutsuvansa työmarkkinajärjestöt käymään läpi hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinonomisteriön valmistelevien virkamiesten kanssa.

Iltalehti nosti lauantaina esiin mahdollisen ay-liikkeen ja pääministeri Juha Sipilän (kesk) mahdollisen näkemyseron siitä, mitä kolmikanta itse asiassa tarkoittaa. Lehti summaa, että Sipilän mielestä tähänkin saakka on neuvoteltu kolmikannassa ja sitä jatketaan samalla tavalla, ay-liikkeen mielestä taas ei ole neuvoteltu kolmikannassa, mutta nyt pitäisi alkaa neuvottelemaan.

Eloranta myöntää näkemyseron.

”Kaksi tulkintaa kolmikannasta. Kuulostaa harmittomalta, mutta tiedossa voi olla draamaa, toivottavasti ei kuitenkaan tragediaa.”

Hallituksen torstaina julkistamassa ratkaisuehdotuksessa on neljä kohtaa. Niistä tärkein on muutos työsopimuslain muotoiluun. Aiempi kymmenen työntekijän raja on poistettu kokonaan ja linjattu, että yrityksen työntekijämäärä otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu myös työttömyysturvan karenssin lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis käynnistämään kolmikantavalmistelun aktiivimallin toteuttamistavoista sekä jatkamaan kolmikannassa omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua.

Palkansaajakeskusjärjestöt linjasivat perjantaina, että edellytykset työtaisteluiden keskeyttämiselle ovat olemassa. Teollisuusliitto ilmoitti jo lopettavansa käynnissä olevan lakon. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus totesi, että hallituksen esitys antaa edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen.

Tehy kertoi lauantaina keskeyttävänsä vuoronvaihtokiellon välittömästi. Myös lähi- ja perushoitajaliitto Super kertoi keskeyttävänsä työtaistelutoimet.

