Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri, sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho sanoo hallituksen tarjonneen työmarkkinajärjestöille loppuviikolla niin hyvän diilin, että siihen tarttumatta jättäminen olisi ollut hulluutta.

”Sovun pohjalta hallitus voi jatkaa työllisyyttä edistävän politiikkansa toteuttamista eduskunnan tahdon mukaisesti. Alkuperäinen tavoite työllistämisen helpottamisesta pienissä yrityksissä toteutuu. Toistaiseksi siis näyttää siltä, että Antti Rinteen vaalikampanja hävisi ja suomalainen työ ja yrittäjyys voittivat”, Terho kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän huomauttaa samalla, ettei sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ole kommentoinut asiaa toistaiseksi mitenkään.

”Sdp:n puoluetoimistolla kihistään varmaan kiukusta, kun SAK:n herrat päättivätkin laittaa Suomelle kalliin vaaliaseen takaisin koteloon”, Terho kuittaa.

Hän sai aikaan vilkkaan keskustelun viime viikonloppuna väitettyään Ylen Ykkösaamussa, että poliittisissa lakoissa on nyt kysymys sdp:n ja vasemmiston vaalikampanjan ajamisesta.

”Meillä on ihan tarkka käsitys siitä, että he (ay-liike) olisivat joka tapauksessa aloittaneet rettelöinnin jostain asiasta. Tässä on hyvin tärkeä tämä ajankohta, nyt on juuri sopiva ajankohta ryhtyä pitkään kampanjaan Rinteen pääministeripolun tasoittamiseksi. Tässä ollaan valmiit laittamaan tehtaita kiinni, että saadaan puskettua Rinteen kampanjaa eteenpäin”, Terho sanoi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vastasi ministerille linjaamalla, että palkansaajien yhdenvertaisuus ei ole puoluepoliittinen kysymys, vaan perusoikeuskysymys.

