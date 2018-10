STTK:n Palola sanoi sen suoraan Ylellä: Työtaistelut voivat jatkua, ”jos perustelut eivät meitä tyydytä”

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola odottaa nyt, että palkansaajakeskusjärjestöt saavat aidosti osallistua ja vaikuttaa uuden irtisanomislain perusteluiden muotoiluun. Palola arvioi irtisanomislakikiistan tilannetta tänään Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Palola korosti, että lain perusteluiden merkitys on suuri silloin, kun tuomioistuin ratkaisee irtisanomisasiaa. Hallituksen tahtotila on, että irtisanomista helpotetaan pienissä yrityksissä, Palola muistutti.

”Jos heidän tahtotilansa on tämä, niin he haluavat pykälien perustelut kirjoittaa siihen muotoon. Kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään – sen meidän asiantuntijat sitten siellä hallituksen ja virkamiesten kanssa käytävissä keskusteluissa arvioivat. Ja senkin haluan sanoa tässä suoraan, että jos ne eivät tyydytä meitä, niin meidän viesti liitoille on, että edellytyksiä työtaisteluiden keskeyttämiseksi ei ole enää olemassa. Sen jälkeen meidän jäsenjärjestöt arvioivat uudelleen osaltaan, että mitä tuleman pitää. Tässä on nyt tietynlainen aikalisä tässä tilanteessa”, hän sanoi.

STTK, Akava ja ammatillinen keskusjärjestö SAK suhtautuivat perjantaina myönteisesti hallituksen sorvaamaan ratkaisuehdotukseen irtisanomislakikiistassa – kuitenkin sillä ehdolla, että lakiesityksen perustelut valmistellaan kolmikantaisesti.

Työmarkkinatilanne tulehtui pahasti tänä syksynä, kun hallitus ajoi eteenpäin lakihankettaan henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä.

