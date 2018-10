Näkökulma: Kaikki merkit viittaavat nyt Pekka Haavistoon – Hän asetti jo vihreille ehdon

Peli siitä, kuka johtaa vihreät huhtikuun 2019 eduskuntavaaleihin (ja toukokuun eurovaaleihin) sai tänään uuden käänteen, kun Touko Aaltoa syksyn tuurannut Maria Ohisalo ilmoitti, ettei tavoittele tätä niin kutsuttua pätkäpuheenjohtajan paikkaa.

Peliin jäivät vahvimpina niminä kansanedustaja Emma Kari, kansanedustaja Pekka Haavisto ja kansanedustaja Ville Niinistö.

Kaikkia muita voi pitää yllätysvalintoina, myös kisaan ainoana ilmoittautunutta kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluotoa.

Ohisalo oli ennen tämän päivän ilmoitustaan vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsenten ylivoimainen suosikki paikalle, selvitti Yleisradio viikonvaihteessa. Niinpä on mielenkiintoista, että hän testamenttaisi kannatuksensa kokeneelle poliitikolle sanomalla Vihreälle Langalle, että ”Tarvitaan luotettava vihreä kasvo. Henkilö, jonka koko Suomi tuntee”.

Ohisalo ei voi tarkoittaa tällä oikein mitenkään ensimmäisen kauden Emma Karia eikä kokeneempaa Outi Alanko-Kahiluotoa, jos heidän tunnettuuttaan vertaa vihreät kovaan kannatusnousuun saaneeseen Ville Niinistöön tai puolueen kaksinkertaiseen presidenttiehdokkaaseen Pekka Haavistoon.

Ville Niinistön kohdalla taas pulma on se, että hän jakaa vihreitä vähän samalla tavalla kuin Emma Kari, joka hävisi kovan puheenjohtajakisan Touko Aaltoa vastaan kesällä 2017. Lisäksi Niinistö mokasi pahanpäiväisesti kehottaessaan tänä syksynä puheenjohtaja Touko Aaltoa ryhdistäytymään.

Entinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto on puolestaan arvostellut Niinistöä entisen avustajansa Emma Karin suosimisesta vuoden 2017 puoluekokouksen alla. Niinistön on myös katsottu tekevän ”putinit”, jos hän palaisi puheenjohtajaksi tauon jälkeen.

Edellä mainitut asiat eivät luo Niinistöstä tai Alanko-Kahiluodosta kuvaa varsinaisena joukkojen kokoajana nyt, kun vihreät on kriisissä.

Myös Ville Niinistö itse on tuonut esiin ajatuksen, että vihreät voisivat mennä huhtikuun eduskuntavaaleihin ”vahvalla konkarijohtajalla” (tarkoittaen ehkä myös itseään). Ajatus on sukua Ohisalon tänään esiin tuomalle ”luotettavalle vihreälle kasvolle”.

Olen tänään kuullut eräältä niin sanotulta luotettavalta lähteeltä arvion, että paikka on Pekka Haaviston, jos hän sen haluaa. Eikä kansanliikkeen vuoden 2012 presidentinvaaleissa nostattanut Haavisto itse ole ainakaan vielä kiistänyt, etteikö haluaisi.

”Monet ovat pyytäneet, ettei kukaan veteraaneista löisi kantaansa lukkoon… Hirveän tärkeää on, että tässä vaiheessa päätös olisi mahdollisimman yksimielinen. Tilanne, jossa puheenjohtaja valitaan niukalla enemmistöllä, olisi mahdoton juuri ennen vaaleja”, Pekka Haavisto sanoi Yleisradiolle viime viikolla.

Vihreissä sovitellaan vielä eri intressejä, mutta aikaa lauantain puoluevaltuuskunnan kokoukseen ei ole paljon.

Jos he saavat kasattua joukot Haaviston taakse niin uskottavasti, että hän antaa nimensä käyttöön, voi käydä hyvinkin niin, että myös Alanko-Kahiluoto vetäytyy ennen lauantaita, jolloin pätkäpuheenjohtajasta ei tarvitsisi edes äänestää.

Sitten korostettaisiin yhtenä vihreänä kuorona puolueen yhtenäisyyttä.

Avaimet ovat Emma Karilla ja Ville Niinistöllä. Mielenkiintoisella pelipaikalla on myös Kaisa Hernberg, Satu Hassin tytär, joka vetää varsin itsenäisenä elimenä pidettyä puoluevaltuuskuntaa.

Niinistöllä ei ole juuri mitään menettävää. Karilla taas on pelissä poliittinen tulevaisuus, ja täytyy muistaa, että hän on jo nähnyt itsensä puolueen puheenjohtajana. Ohisalo tosin on ajanut tässä vaiheessa Karin ohi, kun ensi kesäkuun puoluekokouksessa se vasta iso kisa on. Silloin on kyse pysyvästä puoluejohtajasta.

Palkintona pätkäpuheenjohtajalle on tarjolla ministeriys, jos vihreät saa säällisen tuloksen ja yltää hallitukseen. Se on näkyvä ja vaikuttava paikka, josta lähes kaikki kansanedustajat haaveilevat, myös entiset ministerit.

Toisaalta, hyvällä vaalituloksella vaalivankkureiden vetäjä olisi lähes mahdoton syrjäyttää kesäkuun isossa kisassa, jos tuo henkilö olisi sellainen, joka haluaa ottaa puolueen ohjat käsiinsä pitemmäksi aikaa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.