Vihreiden puheenjohtajavaali on poikkeuksellinen – ”Keskustelun aikana voi tapahtua kaikenlaista”

Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan pätkäkaudelle alle viikon päästä ensi lauantaina, mutta kisaan on ilmoittautunut vain yksi ehdokas. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg ei ihmettele asiaa, sillä puoluejohtajavaali käydään poikkeuksellisella aikataululla ja poikkeuksellisessa tilanteessa.

”Tilanne on aika poikkeuksellinen: tässä valitaan henkilöä äärimmäisen vaativaan tehtävään tosi lyhyeksi ajaksi. Tämä on erilainen tilanne kuin puoluekokouksen valinnassa, jossa on [kyse] linjavaalista ja pääsee toteuttamaan omaa linjaansa. On luonnollista, että ihmiset pohtivat tosi tarkkaan, onko heillä rahkeita ja haluja lähteä tähän”, Hernberg sanoo Uudelle Suomelle.

Uusi puheenjohtaja johtaa vihreät kevään vaaleihin, joita saattaa olla jopa kolmet. Väistyvää puheenjohtajaa Touko Aaltoa sijaistava varapuheenjohtaja Maria Ohisalo jättäytyikin tänään pois kisasta vedoten siihen, että vaaliveturiksi tarvitaan kokenutta ja valtakunnallisesti tunnettua henkilöä.

Hernberg uskoo, että kuluvan viikon aikana nähdään vielä useitakin ilmoittautumisia puheenjohtajakisaan. Ehdokasasettelu tapahtuu virallisesti vasta lauantaina puoluevaltuuskunnan kokouksessa, joten osa ehdokkaista voi selvitä vasta aivan viime tingassa, ja toisaalta osa ehdokkaista saattaa ilmoittaa halukkuudestaan myös julkisuudelta piilossa, Hernberg kertoo.

”Osa saattaa ilmoittaa puoluevaltuuskunnalle, mutta ei julkisesti, siitä että ovat käytettävissä. Tässä on monenlaisia vaihtoehtoja. Saattaa tulla myös ehdollisia ilmoittautumisia, että ovat käytettävissä, jos päätetään haluta tietynlainen ehdokas. Tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, että muuttujia on enemmän kuin normaaleissa pj-vaaleissa”, Hernberg sanoo.

Puoluevaltuuskunnan kokouksessa esitysoikeudelliset henkilöt voivat esittää ehdokkaaksi henkilöä, joka on ilmaissut suostumuksensa puheenjohtajan tehtävään. Sitten käydään ”pitkä ja perusteellinen keskustelu”, Hernberg kertoo. Tämän keskustelun vuoksi vihreät totesikin tänään tiedotteessaan, että kokouksen päättymisen ajankohtaa ei ole mahdollista arvioida etukäteen.

Jos keskustelun jälkeen jäljellä on useampi ehdokas, äänestetään uudesta puheenjohtajasta suljetulla lippuäänestyksellä. Ensin äänestetään kaikkien ehdokkaiden välillä ja toisella kierroksella kahden suosituimman välillä, jos kukaan ei ole saanut ehdotonta enemmistöä ensimmäisellä kierroksella.

Äänioikeutettuja kokouksessa ovat puoluevaltuuskunnan 43 jäsentä, mutta esitysoikeudellisten henkilöiden lista on pidempi. Ehdokasta saavat esittää myös puolueen kansanedustajat, europarlamentaarikot ja puolueen puheenjohtajisto.

”Tämä on tosi poikkeuksellinen tilanne, ei mikään rutiiniäänestys, joka vedettäisiin läpi joka vuosi. Ei voi täydellä varmuudella sanoa, mitä kaikkea vielä tapahtuu.”

Kaikki, joita esitetään ehdolle, eivät välttämättä päädy äänestykseen, Hernberg kertoo. Joku voi esimerkiksi jättäytyä pois kisasta kokouksessa käytävän keskustelun seurauksena.

”Se jää nähtäväksi. Keskustelun aikana voi tapahtua kaikenlaista, sitä on mahdoton sanoa etukäteen”, Hernberg sanoo.

”Tämä on tosi poikkeuksellinen tilanne, ei mikään rutiiniäänestys, joka vedettäisiin läpi joka vuosi. Ei voi täydellä varmuudella sanoa, mitä kaikkea vielä tapahtuu.”

Toistaiseksi vihreiden puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut mukaan vain kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, joka ei ole varsinainen yllätysehdokas, mutta olisi yllätysvalinta puheenjohtajaksi noustessaan. Maria Ohisalon jättäydyttyä sivuun peliin jäivät vahvimpina niminä mukaan kansanedustajat Emma Kari, Pekka Haavisto ja Ville Niinistö.

Kaikkia muita kuin Karia, Haavistoa ja Niinistöä voisi pitää yllätysvalintoina, kirjoittaa Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko näkökulmassaan, jonka mukaan merkit viittaavat tällä hetkellä siihen, että joukkoja koottaisiin presidentinvaaleissa meritoituneen Pekka Haaviston taakse. Haavisto on entinen puolueen puheenjohtaja, kuten Niinistökin, sillä hän johti vihreitä vuosina 1993–1995.

Haaviston ja Niinistön ratkaisut ovat vielä auki. Samoin Emma Kari viestitti maanantaina Uudelle Suomelle, että hän ei ole vielä tehnyt päätöstä kisaan lähtemisestä.

”Ilmoitan asiasta myöhemmin tällä viikolla. Tässä ei ole kyse ensisijaisesti minusta henkilönä vaan siitä, mikä on vihreiden etu tässä vaikeassa ja yllättävässä tilanteessa", Kari toteaa.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Kaikki merkit viittaavat nyt Pekka Haavistoon

Vihreiden konkari Satu Hassi: ”Toivon, ettei minun tarvitse sitä vakavasti pohtia”