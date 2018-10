Kasvatustieteen professori avautuu: ”Liian monesta kodista löytyy pikkutyranni, jonka tahdissa koko perhe tanssii”

Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala pohtii Puheenvuoro-blogissaan sitä, miksi epäkunnioittavien ja huonosti käyttäytyvien lasten määrä koululuokissa on kasvanut parissa kymmenessä vuodessa.

Hakala jatkaa blogissaan keskustelua, jota on aiemmin käyty Aamulehdessä.

Hakalan mielestä nykyaikana lasten kasvatuksessa on osin menty pieleen.

”Olemme virheellisesti alkaneet ajatella, että parasta, modernia kasvatusta on jonkinlainen kumppanuusvanhemmuus (eri yhteyksissä on puhuttu myös kaveri- tai kiintymysvanhemmuudesta)”, Hakala kirjoittaa.

Hakalan mukaan vanhempi ei voi olla samaan aikaan lapsen paras kaveri.

”Pahimmillaan kaverivanhemmuus näkyy siten, että ihan kaikesta neuvotellaan ja lapset saavat tehdä päätökset pienimmistäkin asioista. ’Jere, haluaisitko mieluummin nakkia vai makaronia? Ai et vai. No, ota toinen leivos.’ Tämän seurausta on se, että liian monesta kodista löytyy pikkutyranni, joka sanelee säännöt ja jonka kiukunpuuskien tahdissa koko perhe tanssii. Arki on yhtä neuvottelua (jotka lapsi voittaa aina)”, Hakala kirjoittaa.

Hakalan mielestä kaverivanhemmuuden sivuversona osa vanhemmista ”suorastaan kerjää rakkautta lapseltaan”.

”Niinpä vanhempi ei kiellä, eikä komenna lasta edes silloin, kun ehdottomasti pitäisi - siis ei myöskään tarjoa turvallisia rakenteita. Ja tämän seurauksena lapsi jää jälleen siihen varhaislapsuuden epätodelliseen fantasiaan, että voi ikuisesti tahdollaan ohjailla vanhempiaan - myös opettajiaan”, hän kirjoittaa.

Hakalan mielestä vanhempien pitäisi alkaa taas nähdä lapsensa lapsina ja nuorina, joilla ei ole edellytyksiä olla pieniä aikuisia. Lisäksi vanhempien tulisi viettää aikaa lastensa kanssa, professori katsoo.

”Nykykasvatuksessa puheen jalkoihin on jäänyt läsnäolo, kokemus toisen ihmisen lähellä olosta”, Hakala arvioi.

”Meidän pitäisi palata lasta kunnioittavaan ja rajoja asettavaan kasvatukseen. Lapsi tarvitsee aikuisen, joka kuuntelee, on läsnä, rakastaa – ja joka asettaa selvät rajat”, hän tiivistää.

