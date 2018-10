Akavalaisen tuska: ”Tämä on juuri se pointti – Fjäderin kommenteista keskusteltu lähes kaikissa kokouksissa”

Korkeakouluttetujen keskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin puheet maahanmuuttajien rekrytoinnista heikommilla työehdoilla ”olivat korsi, joka katkaisi kamelinselän”, sanoo Akavan erityisalat -järjestön toiminnanjohtaja ja Akavan varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki.

Fjäderin asemasta on käyty kovaa keskustelua julkisuudessa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiliitto Talentia ilmoitti, ettei Fjäder enää nauti järjestön luottamusta. Myös Akavan erityisalat vaatii Fjäderin luottamuksen arviointia liittokokouksessa marraskuussa.

Luomanmäki kertoo, että taustalla ei pelkästään Fjäderin Ylellä maahanmuuttajista esittämät kommentit, vaan Fjäderin yhteiskunnalliset kannanotot jo pidemmältä ajalta.

”Meille kyse on pidemmästä jatkumosta ja eri asioista vuosien varrella. Jo aiemmin monet harkitsemattomat lausunnot ovat aiheuttaneet kielteistä palautetta meidän jäsenistöltämme. Tästä me olemme keskustelleet aika usein – varmaan lähes kaikissa Akavan erityisalojen hallituksen kokouksissa”, Luomanmäki sanoo.

Fjäderin kausi Akavan puheenjohtajana on katkolla vuonna 2020, vaikka nauttiikin järjestöstä palkkaa aina eläkeikään saakka. Luomanmäki pitää tärkeänä, että puheenjohtajasta käydään silloin vaali. Hän tähdentääkin, että nyt kritiikki tähtää siihen, että Fjäder olisi jatkossa ”harkitsevampi” lausunnoissaan.

”Ja ottaisi paremmin huomioon akavalaista monialaisuutta. Akavalaisten ammattien ja palkkatasojen kirjo on varsin laaja. Osalla akavalaisista, olkoonkin korkeakoulutettuja ja tekevät vaativaa työtä, on varsin matala palkkataso tai työasema epävarma. Nämäkin jäsenet totta kai odottavat sitä, puhuuko puheenjohtaja myös heille”, Luomanmäki toteaa.

Akavan erityisalat edustaa muun muassa kirjastonhoitajia, arkisto-, taide- ja museoalan korkeakoulutettuja. Liiton jäsenistön mediaanipalkka on Luomanmäen mukaan noin 3300 euroa kuukaudessa. Hänen mukaansa kiistat kiteytyvätkin kiteytyykin monesti verolinjaan.

”Jos tuntuma on, että ajetaan erityisesti hyvätuloisten veroja alas, veroalennus ei ole yhtä tehokas alle 3000 euron palkkaluokissa, joita myös akavalaisissa on. Moni ei varmaan edes ajattele, että museossa tai kirjastossa korkeakoulutuksen saanut työntekijä saa 2400–2600 euroa kuussa”, Luomanmäki kertoo.

”Tämä on juuri se pointti. Meidän pitäisi saada kuulla, että meidän oma keskusjärjestömme ymmärtää akavalaisen monialaisuuden”, hän lisää.

Onko Akavan erityisalat käynyt keskustelua, että järjestöstä tulisi STTK:n tai SAK:n erityisalat?

”Ei.”

”Kyllä me lähdemme siitä, että meillä on hyvä edustus Akavassa ja olemme liittona sitoutuneet Akavan kehittämiseen.”

Koko lokakuu on keskusteltu irtisanomislaista ja henkilökohtaisesta irtisanomisesta. Pitääkö puheenjohtaja Fjäderille antaa kirjallinen huomautus?

”Luulen, että aika monessa Akavan kokouksessa me olemme käyneet läpi näitä tiettyjä tilanteita. Puheenjohtajan luottamus on tunneasia. Sitä joko on tai sitä ei ole. Vaikka hänellä nyt niin sanotusti työsopimus onkin, niin eiköhän meidän Akavan erityisalojen kannanotto ollut osoitus siitä, että suhtaudutaan kriittisesti. Tänäänkin hallituksessa ihan varmaan keskustellaan koko asia vielä uudelleen auki.”

Tässä voisi tulkita, että työntekijän sopimaton menettely on tallentunut nyt hallituksen pöytäkirjoihin. Onko pian aika antaa huomautus?

”Minusta katsotaan nyt tämä päivän keskustelu. Meidän tavoitteemme on saada asia liittokokoukseen keskusteltavaksi. Siellä akavalaiset ovat laajalti edustettuna äänimäärillään. Se olisi järkevä tapa ja voisi rauhoittaa Akava-yhteisöä. Ei Akavan erityisalojen tavoitteena ole hajottaa ja aiheuttaa erityistä tuhoa. Me nyt tulimme tähän tilanteeseen ja haluamme, että tilanne hoidetaan järjestön sääntöjen puitteissa.”

Aiotteko esittää tällaista huomautusta Akavan liittokokouksessa?

”Siitä meidän hallitus voi päättää tämän päivän jälkeen. Liittokokous on marraskuun 19. päivä.”

Luomanmäki ei näe, että Fjäderin asemasta käytävä keskustelu vaikuttaisi nyt käynnistyviin kolmikantaisiin neuvotteluihin irtisanomislain jatkovalmistelusta. Juha Sipilän (kesk) hallitus antoi viime torstaina oman kompromissiehdotuksensa palkansaajakeskusjärjestöille, jotka perjantaina katsoivat sitä suopeasti. Ne vaativat kuitenkin saada olla mukana laatimassa uuden pykälämuotoilun perusteluja.

