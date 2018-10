Ville Niinistö suosikkiväitteestä Ylellä: ”Emma Karia vähätellään – epäsopivaa”

Vihreiden ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö kritisoi tänään Ylen Ykkösaamussa väitteitä, joiden mukaan kansanedustaja Emma Kari olisi ollut hänen suosikkinsa vihreiden puheenjohtajaksi vuonna 2017.

Niinistö ilmoitti tänään, ettei lähde tavoittelemaan vihreiden pätkäpuheenjohtajuutta.

Kari on nyt yksi mahdollinen ehdokas vihreiden pätkäpuheenjohtajaksi. Toinen esillä ollut suuri nimi on ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Haavisto. Ainoa kisaan ilmoittautunut on kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, joka julkisuudessa kritisoi Niinistöä entisen avustajansa Emma Karin suosimisesta vuoden 2017 puoluekokouksen alla.

Niinistö sanoi Ykkösaamussa, että häntä häiritsee tämä sitkeä väite. Niinistö korosti, ettei ilmaissut tukeaan kellekään ehdokkaalle vuonna 2017, koska se ei olisi ollut istuvalle puheenjohtajalle sopivaa.

”Emma Kari ollut meidän yksi parhaimpia strategisia aivoja jo vuosia. Se että häntä vähätellään tällaisella, että hän olisi jonkun suosikki, niin siinä on minusta jotain patriarkaalista ja epäsopivaa”, Niinistö sanoo.

Niinistö otti esille sen, että Kari ja Haavisto harkitsevat lähtöä ehdolle. Niinistö totesi lyhyesti Haaviston olevan konkari. Karia Niinistö kehui toteamalla, että vaikka tämä on ensimmäisen kauden kansanedustaja, Kari on ollut jo vuosien ajan ollut mukana tekemässä vihreiden strategiaa ja linjaa.

Molemmat ehdokkaat olisivat Niinistön mielestä hyviä valintoja puheenjohtajaksi.

Vihreät valitsee tulevana lauantaina ”pätkäpuheenjohtajan”, joka luotsaa puolueen eduskunta- ja eurovaaleihin. Kesällä 2019 puolue valitsee joka tapauksessa puheenjohtajan.

Syynä poikkeukselliseen tilanteeseen on vihreitä tähän syksyyn asti luotsanneen Touko Aallon sairastuminen masennukseen ja uupumukseen. Aalto ilmoitti hiljattain luopuvansa puheenjohtajuudesta.