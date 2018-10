Alexander Stubb sai erävoiton – Manfred Weber joutuu tulilinjalle

EPP:n kärkiehdokkuudesta kisaava Alexander Stubb (kok) on onnistunut tavoitteessaan päästä haastamaan ennakkosuosikki Manfred Weberiä Helsingissä pidettävässä EPP:n valintatilaisuudessa.

Stubb iloitsee Twitterissä avoimesti siitä, että EPP on päättänyt järjestää keskustelutilaisuuden keskiviikkona 7. marraskuuta.

EPP:n kampanjapäällikkö Dara Murphy vahvistaa, että Stubbin ja Weberin välinen väittely järjestetään viikon päästä keskiviikkona. Murphyn mukaan sekä Stubb että Weber ovat tätä pyytäneet.

Looking forward to our #EPPHelsinki Congress on 7-8 November. Both our EPP candidates for President of the Commission, @alexstubb & @ManfredWeber, have come to me asking if we could facilitate a debate on the Plenary stage next Wednesday afternoon. Delighted to make this happen!

