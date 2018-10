Hjallis Harkimo toi Italian ”mysteerimiehen” Suomeen – ”Hän on ehkä syypää osaan Liike Nytistä”

Liike Nytillä on paljon opittavaa Italian Viiden tähden liikkeestä, kertoo kansanedustaja ja yksi Liike Nytin perustajista Harry ”Hjallis” Harkimo.

Harkimo järjesti keskiviikkona Helsingissä seminaarin, jonka päävieraaksi oli kutsuttu Viiden tähden liikkeen strategi Davide Casaleggio. Yrittäjätaustaista Casaleggiota on kuvattu puolueen vaikutusvaltaiseksi takapiruksi ja mysteerimieheksi, jonka isä oli perustamassa puoluetta.

”Hän on ehkä syypää osiin asioita, mitä on Liike Nytissä”, Harkimo kertoo.

Kansanedustaja sanoo seuranneensa Viiden tähden liikettä ja Casaleggiota jo jonkin aikaa. Pian Liike Nytin perustamisen jälkeen viime keväänä Harkimo matkasi Roomaan tapaamaan Casaleggiota.

Populismista syytetty puolue nousi viime kevään parlamenttivaaleissa Italian suurimmaksi. Keskeisiä tavoitteita olivat muun muassa 780 euron perustulo, pienimpien eläkkeiden nostaminen samalle tasolle, alle 10 000 euron tulojen vapauttaminen kokonaan tuloverosta ja Italian velan alentaminen ottamalla uutta velkaa investointeihin. La Repubblica -sanomalehden laskelman mukaan Viiden tähden liikkeen vaalilupaukset maksaisivat 63 miljardia euroa vuodessa.

Nyt hallituksessa puolue ajaa eläkeiän laskemista ja velkaantumisasteen kasvattamista.

”Nehän ei minua kiinnosta, mitä politiikkaa he siellä pyörittävät. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän meidän jutun kanssa. Meitä kiinnostaa se tapa, jolla he innostavat ihmisiä ja miten tämä heidän nettijuttunsa toimii”, Harkimo tähdentää.

Myös Casaleggio vakuuttaa, että politiikan sisällöt eivät ole hänen ekspertiisiään. Siksi hän oli tuonut Suomeen mukanaan ja Harkimon yllätykseksi Viiden tähden liikkeen europarlamentaarikon Fabio Castaldon.

”Mä en edes tiennyt, että hän ottaa tämän EU-parlamentaarikon mukaansa”, Harkimo tunnustaa.

Casaleggio esittelikin, miten Viiden tähden liike on syntynyt alun perin koomikko Beppe Grillon blogista ja kasvanut kansalaisia poliittiseen toimintaan aktivoivaksi ”vuorovaikutuksen liikkeeksi”. Puolueen poliittisista linjoista ja sen vaaliehdokkaista päättävät sen verkkoäänestyksissä puolueen sivuille ja verkkoalustoille kirjautuvat italialaiset.

”Tässä on ajatuksena uudenlainen osallistuminen. Ihmiset voivat osallistua suoraan. Tämän mahdollistavat teknologian tuomat uudet mahdollisuudet ilman että tarvitaan valtamediaa, jonka tukea meillä ei ollut. Valtamedia ei tukenut meitä lainkaan alussa”, Casaleggio korostaa.

Vastaavaan Liike Nyt on tähdännyt myös Suomessa. Kun Juha Sipilän hallitus antoi irtisanomislaista tiedonannon eduskunnalle, suuressa salissa Harkimo painoi punaista äänestysnappia Liike Nytin verkkoäänestyksen vuoksi.

Onko Viiden tähden liike ollut esikuvana Liike Nytille?

”Osa [vaikutteista] on Sveitsistä, osa Italiasta”, Harkimo sanoo.

Myös perinteisissä puolueissa on etsitty uusia osallistamisen keinoja. Kesällä sdp esitteli oman Kansalaispaneeli-mobiilisovelluksensa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa puolueen ohjelmien ja kantojen hiomiseksi.

Harkimo näkee, että sdp:n sovellus on vain osoitus siitä, että hänen edustamansa muutos on tapahtumassa.

”Jotainhan me olemme jo saaneet aikaiseksi, kun muutkin alkavat tehdä tätä. Ja sehän meillä on tässä päämäärä, että saisimme muutettua niitä tapoja, joilla tehdään politiikkaa”, Harkimo kertoo.

”Kokoomuksessakin kun olen kritisoinut sitä tapaa ja he ovat väittäneet, että päätökset tehdään kaikki eduskuntaryhmässä, niin tämän jälkeen he varmaan joutuvat tekemään päätökset eduskuntaryhmässä. Niidenhän on pakko muuttaa nyt toimintatapojaan”, hän jatkaa.

”Se on se mun päämäärä. Se on se mihin mä kypsyin”, Harkimo kertoo lähdöstään kokoomuksesta.