Emma Kari: En lähde ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi

Emma Kari kertoo Uudelle Suomelle, ettei lähde tavoittelemaan vihreiden puheenjohtajuutta.

”Puolitoista vuotta sitten hain puheenjohtajaksi, koska uskoin pystyväni tarjoamaan puolueelle arvojohtajuutta uusilla kasvoilla ja vahvalla kasvustrategialla. Nyt vaaleihin on enää alle puoli vuotta. Vihreät tarvitsevat johtoon tunnetumman kasvon”, Kari sanoo tiedotteessaan.

”Ensi keväänä on vaalit, joissa vihreillä on mahdollisuus muuttaa tämän maan suunta. Niistä vaaleista on vihdoin tulossa ilmastovaalit. Siksi seuraavan puheenjohtajan on tärkeää olla vahva ympäristöasiossa”, Kari myös linjaa.

Kari on ollut yksi kuumimmista nimistä vihreiden nimispekulaatioiden joukossa. Nyt katseet kohdistuvat entistäkin vahvemmin Pekka Haavistoon, joka vastaisi monen vihreän vaikuttajan toiveeseen kokeneesta ja koko kansan tuntemasta ehdokkaasta.

Myös Karin kommenttien voi nähdä viittaavan Haavistoon, kun hän puhuu itseään tunnetummasta kasvosta, jonka on tärkeää olla vahva ympäristöasioissa. Haavisto on kaksinkertainen presidenttiehdokas ja entinen ympäristöministeri.

Vihreät valitsee pätkäpuheenjohtajan lauantaina. Kisassa on vain yksi virallinen ehdokas: kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Pätkäpuheenjohtaja luotsaa vihreät kevään vaaleihin. Kesällä 2019 puolueelle valitaan joka tapauksessa puheenjohtaja puoluekokouksessa.

Syynä poikkeukselliseen tilanteeseen on puheenjohtaja Touko Aallon tilanne. Aalto luopui puheenjohtajuudesta sairastuttuaan masennukseen ja uupumukseen.

