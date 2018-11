Yle: Vihreiden pj-ehdokas jää pois valintakokouksesta – ”En valitettavasti pääse paikalle”

Vihreiden puheenjohtajakisan toinen ehdokas Outi Alanko-Kahiluoto ei ole paikalla lauantaina puoluevaltuuskunnan kokouksessa, jossa puolueen uusi puheenjohtaja valitaan. Asiasta uutisoi Yle.

Ilmoittaessaan poissaolostaan Alanko-Kahiluoto oli vielä ainoa puheenjohtajakisaan ilmoittautunut ehdokas. Pian tämän jälkeen kisaan kuitenkin ilmoittautui todennäköisenä uutena puheenjohtajana pidettävä Pekka Haavisto.

”Olen ollut perheeni kanssa Kiotossa viime sunnuntaista lähtien ja palaan maanantaina. En valitettavasti pääse kokoukseen”, kansanedustaja Alanko-Kahiluoto kertoo Ylelle.

Julkisuudessa on ihmetelty johtavien vihreiden poliitikkojen haluttomuutta hakea puolueen pätkäpuheenjohtajaksi vetämään kevään vaalikampanjoita ensi kesään asti. Pestin erikoislaatuisuudesta johtuen tehtävään on kaivattu kokenutta johtajaa, mutta ex-puheenjohtaja Ville Niinistö – kuten moni muu spekulaatioissa pyörinyt nimi – on sanonut kisalle ei. Pekka Haavisto ilmoitti hetki sitten olevansa kisassa mukana. Haavisto saapuu perjantaina Suomeen Afrikasta, Ilta-Sanomat kertoi aiemmin.

Torstaina kisasta kieltäytynyt kansanedustaja Emma Kari toivoi Haavistoa ehdolle kisaan. Alanko-Kahiluoto puolestaan on toivonut mahdollisia muita ehdokkaita ilmoittautumaan kisaan jo tänään torstaina avoimen julkisen keskustelun vuoksi.

