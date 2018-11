Osa-aikatyö lisääntyy Suomessa: 45 000 uudesta työllisestä suurin osa ”vastentahtoisia”

Vastentahtoiset osa-aikatyöt ovat yleistyneet 2010-luvulla, ja vastentahtoisuudesta on tullut yleisin syy osa-aikatyön tekoon, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Lukkarinen kirjoituksessaan Stat.fi-sivustolla.

Lukkarinen taustoittaa, että osa-aikatöiden osuus työllisyydestä on ollut perinteisesti varsin pieni Suomen työmarkkinoilla. 90-luvulta lähtien osuus on kasvanut, viime vuosina jopa muuta Eurooppaa nopeammin.

Vuonna 2017 reilu 16 prosenttia Suomen 15–74-vuotiaista työllisistä työskenteli osa-aikaisesti. EU-maissa keskimääräinen osa-aikatyöllisten osuus oli 20 prosenttia. Eroa selittää erityisesti naisten tekemä osa-aikatyö, joka on Suomessa selvästi harvinaisempaa kuin EU:ssa keskimäärin.

Lukkarinen huomauttaa, että osa-aikatyöt eivät ole vain negatiivinen asia – onhan niiden tekemiselle monta syytä.

”Ongelmalliseksi osa-aikatyöt voivat muodostuvat silloin, kun niitä tehdään työmarkkina­tilanteen sanelemana eli vasten­tahtoisesti”, hän toteaa.

Tämä vastentahtoisesti tehtävä osa-aikatyö on lisääntynyt huomattavasti taloudellisen taantuman aikana. Vuodesta 2014 lähtien vastentahtoisuus on ollut 15–64-vuotiaiden yleisin syy osa-aikatyön tekemiseen. Tässä ikäryhmässä osa-aikatöiden määrä on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2017 noin 45 000 työllisellä, mistä vastentahtoisten osa-aikatöiden osuus oli 31 000.

Vuonna 2017 vastentahtoisia osa-aikatöitä tehneitä työllisiä oli kaikkiaan 117 000, kun osa-aikaisia työllisiä oli yhteensä 408 000. Suurimmaksi osaksi nämä työlliset olivat palkansaajia.

Vastentahtoiset osa-aikatyöt ovat yleistyneet lähes kaikilla toimialoilla.

”Vastentahtoisia osa-aikatöitä tehdään huomattavasti aloilla, joissa osa-aikatöiden osuus työsuhteista on yleisesti korkea. Varsinkin kaupan alalla on ollut nähtävissä kehitys, jossa työllisten määrä alalla on laskenut vuodesta 2008, mutta samanaikaisesti vastentahtoisia osa-aikatöitä tekevien määrä on kasvanut”, Lukkarinen kirjoittaa.

Naiset tekivät vuonna 2017 selvästi enemmän osa-aikatöitä (22 % työllisistä) kuin miehet (12 % työllisistä). Sukupuolten välillä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää kaventumista osa-aikatöiden yleisyydessä, Lukkarinen kertoo. Vastentahtoinen osa-aikatyö oli selvästi yleisin syy naisten osa-aikatöille vuonna 2017, mutta myös miehillä se oli yleisin syy yhdessä opiskelun kanssa.

Osa-aikatöitä tehdään nykyisin entistä enemmän eläkeiässä, ja eniten osa-aikatyö onkin yleistynyt 65–74-vuotiaiden ikäluokassa. Kun tämä ikäluokka otetaan huomioon, vastentahtoisuus ei ole merkittävin syy osa-aikatöiden tekemiselle: 15–74-vuotiailla ”haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatöitä” oli yleisin syy osa-aikatöille. Vastentahtoisuus oli laajemmassa tarkastelussa syistä toiseksi yleisin.

Lukkarisen mukaan osa-aikatöiden syiden osalta on parempi tarkastella 15–64-vuotiaita, sillä ”vanhimmassa ikäluokassa osa-aikatyö on monelle lisätuloa eläkkeen ohella”.

Vastentahtoinen osa-aikatyö on suhdanne­herkkää, ja taloudellisen taantuman aikana sen määrä usein kasvaa. Tämänhetkinen noususuhdanne ei kuitenkaan ole vähentänyt vasten­tahtoisen osa-aikatyön määrää odotetulla tavalla, Lukkarinen kirjoittaa.