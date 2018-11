Lentovero Suomeenkin? – Arvio: Vihreiden hallituspaikasta voimakas noste, poliittisesti mahdollista

Lentovero on paras ja likipitäen ainoa mahdollinen verotuksellinen ohjauskeino, jolla voitaisiin puuttua lentoliikenteen ympäristöongelmiin edes jossain määrin, arvioivat finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas ja finanssioikeuden professori Leila Juanto tänä syksynä julkaistussa kirjassaan. Ihmelääkkeeksi lentoverosta ei ole, ja siinä on myös ongelmansa.

Professorit uskovat lentoveron käyttöönoton todennäköisyyden nousevan Suomessa merkittävästi, jos vihreät päätyy kevään vaalien jälkeen hallitukseen.

Linnakangas ja Juanto kertovat teoksessaan Lentoveron ylösnousu? Ilma- ja avaruusliikenteen verotus (Lapin yliopisto), että lentoliikenne on erityisesti tieliikenteeseen verrattuna voimakkaasti aliverotettua. Lentovero on noussut esiin keinona pyrkiä vähentämään matkustajalentoliikennettä, joka on erityisesti yksityishenkilöiden ilmastokuorman kannalta merkittävä päästölähde.

Eri Euroopan maissa, esimerkiksi Britanniassa, on nykyisinkin käytössä erilaisia lentoveroja niin fiskaalisista kuin ympäristöllisistäkin syistä. Ruotsissa otettiin huhtikuussa 2018 käyttöön ympäristösyin perusteltu lentovero, joka on kiihdyttänyt keskustelua Suomessakin.

”Varsinkin jos Ruotsi pitää voimassa huhtikuussa 2018 käyttöön ottamansa lentoveron, Suomessa on poliittisesti hyvin mahdollista säätää samantapainen vero. Sellaisen säätämiselle ei ole myöskään EU-oikeudellisia eikä perustuslaillisia esteitä”, professorit kirjoittavat.

Kaupallinen lentoliikenne ei nykyisin maksa veroa käyttämästään polttoaineesta, mutta Juannon ja Linnakankaan mukaan ”polttoaineverotuksen käyttäminen lentoliikenteen ohjailuun ei vaikuta tällä hetkellä käytännössä mahdolliselta”. Mahdollisuuksia lentopolttoaineen polttoaineverotukseen rajoittavat Chicagon sopimus ja EU:n energiaverodirektiivi.

Tämän takia lentoveroa pidetään sopivimpana mahdollisena ympäristöpoliittisena keinona puuttua lentoliikenteen ympäristöhaittoihin.

Lentoverolle ei professoreiden mukaan ole juridista estettä. Esimerkiksi perustuslakiin sisältyy liikkumisen ja maasta lähtemisen vapaus, mutta ”säännöksessä ei luvata kenellekään nimenomaan lentomatkaa”. Sen sijaan kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta lentovero ei olisi ongelmaton.

”Korkea lentovero rajoittaa enemmän köyhän kuin rikkaan lentomahdollisuuksia, mikä panee miettimään perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatetta. Perustuslakivaliokunta tuskin silti varallisuuserojen takia tuomitsisi lentoveroa.”

Entä poliittiset esteet? Vihreät kannattaa puolueena lentoveroa ja esitti asiaa viimeksi vaihtoehtobudjetissaan. Muuten mistään eduskuntapuolueesta ei löydy virallista tukea verolle, vaikka sillä onkin kannattajansa eri puolueissa. Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo väläytti lentoveron ”vakavaa harkitsemista” äskettäin.

Professorikaksikko pohtii lentoveron todennäköisyyttä kevään eduskuntavaalien asetelman nojalla.

”Kesän 2018 ennusteissa sekä SDP:n että Kokoomuksen kannatus oli 20 %:n luokkaa, Keskustan pari prosenttiyksikköä vähemmän. Vihreiden kannatus oli jonkin verran alle 15 %. On epätodennäköistä, että seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa olisivat mukana Kokoomus, SDP ja Keskusta, joten enemmistöhallituksen muodostaminen edellyttänee käytännössä myös Vihreiden ministereitä. Se antaisi voimakasta nostetta lentoverolle”, he kirjoittavat.

Syksyn kannatusmittauksissa vihreiden suosio ei näytä näin suurelta, mutta sitä pidetään silti yhtenä hallituspalapelin todennäköisenä osana. Gallupeja johtaa tällä hetkellä sdp. Professorit nostavat esiin sdp:n keväällä julkaistun vero-ohjelman, jossa arvioitiin, että haittaveroja voitaisiin kiristää.

Tämän jälkeen sdp on kuitenkin linjannut asiasta ainakin tässä Uuden Suomen jutussa. Puolueen verovastaava Timo Harakka totesi kokoomuksen Orpon väläytyksen jälkeen, että sdp suhtautuu lentoveroon varauksella. Puolue ottaisi ennemmin käyttöön ”kestävän kehityksen arvonlisäveron”, jonka avulla kaiken toiminnan ympäristövaikutus huomioitaisiin verotuksessa sen sijaan, että käytettäisiin ”yksittäisiä pisteveroja”.

”Lentoveron vaikutukset on tutkittava huolellisesti”, Harakka sanoi.

Keskustan linja oli vielä nuivempi: puolue torppaa lentoveron tässä vaiheessa. Myös puoluetta edustava liikenneministeri Anne Berner on ilmoittanut, että Suomessa ei oteta käyttöön lentoveroa. Keskusta perustelee asiaa haitalla, joka aiheutuisi muun muassa matkailulle sekä Finnairille ja Finavialle lentokenttineen.

Vaikutukset? Ruotsissa pienet

Optimitilanteessa lentoveron tarkoitus olisi vähentää lentämisen ilmastovaikutusta panemalla lentoliikenne maksamaan suuremman osan ilmastokustannuksistaan. Kun ilmasto- ja ympäristökustannukset ainakin joiltain osin verotuksen kautta lisätään hintoihin, matkustajia siirtyy matkustustapoihin, joissa ilmastokustannukset ovat pienemmät, Linnakangas ja Juanto kirjoittavat. Toiveena on, että vero myös toimisi esimerkkinä muille maille.

Matkustajakohtaisesti määräytyvä vero kannustaa lentoyhtiöitä energiatehokkuuteen heikommin, ja verosta riippumatta ulkomaanlentomatkojen kysynnän uskotaan vielä kasvavan. Riittävälle tasolle asetettu vero kuitenkin laskisi lentomatkojen kysyntää jonkin verran, ja hillitsisi ainakin lentomatkustamisen kasvua.

Esimerkiksi Ruotsin lentomatkavero on kuitenkin melko matala ja siten vaikutuksiltaan vaatimaton. Veron määrä vaihtelee lopullisen määränpään mukaan välillä 6–39 euroa per matka.

Professoreiden mukaan Ruotsissa ja muualla ulkomailla nykyisin käytössä olevat lentoveron tasot ovat niin alhaiset, että ”niillä ei ole merkittäviä myönteisiä ympäristövaikutuksia vaan ne ovat pitkälti symbolisia”.

Ruotsissa lähtevien lentomatkustajien määrä on kaikkiaan noin 23,5 miljoonaa vuodessa, ja lentoveron arvioidaan vähentävän matkamäärää noin 500 000:lla.

”Lähes puolen näistä matkustajista arvioidaan siirtyvän muiden liikennevälineiden, erityisesti henkilöauton, käyttöön varsinkin kotimaassa. Lentoverosta huolimatta lentomatkustamisen arvioidaan kokonaisuutena lisääntyvän.”

Kun otetaan huomioon lentoveron aiheuttama lentomatkojen vähennys ja matkustajien osittainen siirtyminen muihin liikennevälineisiin, Ruotsin hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähentyvän vuosittain noin 0,1 miljoonaa tonnia, professorit kertovat. Ruotsin koko hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 miljoonaa tonnia vuodessa.

Jos lentoveron taso olisi Suomessa samaa suuruusluokkaa kuin Ruotsissa, verosta kertyisi valtiolle tuloja vuodessa noin 150 miljoonaa euroa, eli noin 0,3 prosenttia valtion verotuloista.

