Tutkijat: Ihmiskunnan historiassa tapahtui juuri ainutlaatuinen mullistus – mutta annoimme somen vallan amerikkalaisille yrityksille

Tutkija Markus Kaakinen ja sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen kirjoittavat hiljattain ilmestyneessä Jakautuuko Suomi? -kirjassa (Into 2018) verkkovihasta ja sitä seuraavista tutkimushankkeista, jotka alkoivat vuonna 2013.

Kaakinen ja Oksanen kertovat, että verkkovihan nopea valtavirtaistuminen on yllättänyt tutkijat siitäkin huolimatta, että uusia medioita on käytetty vihan lietsontaan aina, kun niitä on syntynyt. Sosiaalisen median räjähdysmäinen kasvu kuitenkin muutti tilanteen 2000-luvulla, Kaakinen ja Oksanen toteavat.

”Muutos tapahtuu usein varkain. Sosiaalisen median nousu oli ihmiskunnan historiassa ainutlaatuista. Yhtäkkiä miljoonat ihmiset siirtyivät uuteen viestintäkanavaan. Erilaiset somepalvelut myös muokkasivat ihmisten välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä vaikuttivat siihen, mitä sisältöjä käyttäjät verkossa kohtasivat”, he kirjoittavat.

”On oikeastaan kummallista, että olemme antaneet amerikkalaisten yritysten säädellä vuorovaikutustamme lähes vuosikymmenen. Harva tulee ajatelleeksi, että myös viha koukuttaa ihmisiä käyttämään sosiaalisen median palveluita. Pörssiyhtiölle tällaiset käyttäjät tuovat lisää mainosrahaa. Lisäksi vihan ympärille kehittyvät someilmiöt voivat poikia paljon näkyvyyttä, mikä sekin on taloudellisesti tuottoisaa sosiaalisen median alustoille”, he jatkavat.

LUE MYÖS:

Diplomaatti: ”Vaimennin poistui Sipilän hallituksen takia” – Suomi vajosi masentavalle tasolle

Huoli kohudirektiivistä: Facebook estää kaikki uutislinkit? – ”Valemediat enemmän näkyville”

Kova määräys nettipalveluille: Terrorisisältö poistettava tunnin sisällä muhkean sakon uhalla

Kaakisen ja Oksasen mukaan Suomi on nettivihan suhteen hyvin lähellä Yhdysvaltoja, sillä Suomessa vihamielistä ilmaisua koskevaa lainsäädäntöä ”sovelletaan verrattain harvoin, ja annetut rangaistukset ovat hyvin lieviä”. Kaakisen ja Oksasen mielestä vihakirjoittelijat ovat päässeet Suomessa hyvin vähällä.

”Saksassa astui 2018 alussa voimaan laki, joka velvoittaa Twitterin ja Facebookin kaltaiset sosiaalisen median jättiläiset poistamaan lainvastaiset viestit 24 tunnissa ilmoituksen tekemisestä. Laki pakottaa suuryritykset ratkaisuihin, joihin ne eivät ole halunneet itse ryhtyä. Se osoittaa, että myös lainsäädännölliset mahdollisuudet ovat olemassa”, Kaakinen ja Oksanen kirjoittavat.

Kaakinen työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa ja käsitteli tänä vuonna ilmestyneessä väitöskirjassaan verkkovihaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Tampereen yliopiston sosiaalipsykolgian professori Oksanen on tarkastellut tutkimuksissaan ihmismielen ja -toiminnan pimeää puolta.