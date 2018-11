Ihmetys SAK:ssa: Poliitikoiden mielestä Suomen suurin ongelma, todellisuudessa maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä – ”Vastuutonta puhetta”

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen ihmettelee, miksi poliitikoiden mielestä Suomen pahin ongelma on terveydenhuoltojärjestelmä.

”Samaan aikaan kun Suomessa on selvitystenkin mukaan maailman paras – tai ainakin parhaasta päästä oleva – terveydenhuoltojärjestelmä, myös taloudellisesti, sote-sektorista on haluttu tehdä Suomen suurin ongelma. Siltä se on ainakin näyttänyt näinä kaikkina tuotantokausina, mitä sarjaa on eri hallituksissa ja eduskunnassa esitetty. Ja näyttää vahvasti siltä, että uusi tuotantokausi on suunnitteilla”, Järvinen kirjoittaa SAK:n blogtekstissä, joka on ensimmäisen kerran julkaistu Demokraatti-lehdessä.

Järvinen myöntää, että Suomen sosiaali- ja terveyssektorilla on myös parantamisen varaa esimerkiksi terveyskeskusjonojen lyhentämisessä ja terveyskeskuslääkäreiden saatavuudessa. Hänen mielestään sote-uudistuksessa haukataan kuitenkin nyt liian isoa palaa, kun mukaan on liitetty maakuntauudistus. Järvinen kaipaisi pienempiä uudistuksia askelittain yhden ison jättiuudistuksen sijaan.

”Ainakin minun korviini poliitikkojen suusta on vastuutonta puhetta, kun todetaan, että ’tämä on nyt saatava maaliin ja että korjataan valuviat sitten myöhemmin’. Eli että päätös on tehtävä tuli mitä tuli. Korjataan myöhemmin. Ei ihme, että poliitikkojen arvostus ei ole ihan tapissaan”, Järvinen päivittelee.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) sanoi esimerkiksi syyskuussa Kuntaliiton paneelikeskustelussa pitävänsä selvänä sitä, että sote-uudistuksen kokonaisuus ei tule olemaan täydellinen. Hänen mielestään uudistus pitäisi silti nyt tehdä ja tulevalla hallituksella tulisi olla valmius tehdä uudistukseen korjauksia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja monet hallituksen ministerit ovat useaan otteeseen vakuuttaneet vievänsä soten maaliin tällä hallituskaudella.