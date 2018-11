Professorilta hämmästys: ”Aktiivimalli keritään vesittää ennen kuin kukaan tietää aktivoiko se”

”Aika suuri mahdollisuus on siihen, että epäsuosittu aktiivimalli keritään vesittää ennen kuin kukaan tietää aktivoiko aktiivimalli”, varoittaa Helsingin yliopiston julkistaloustieteen professori Roope Uusitalo Akateemisessa talousblogissa.

Hän katsoo, että vaikka aktiivimallin vaikutuksia on jo ehditty jonkin verran seurata, on mallin todellista vaikuttavuutta vielä hankala arvioida. Aktiivimallin vaikutuksista on Uusitalon mukaan käynnistetty juuri tutkimus.

Työttömyysturvan aktiivimalli astui voimaan tämän vuoden alussa. Se vaatii työtöntä tekemään 65 päivän pituisen tarkastelujakson aikana työtä palkansaajana tai yrittäjänä, osallistumaan koulutukseen tai muihin aktivointitoimenpiteisiin. Muuten hänen työttömyysetuuttaan leikataan 4,65 prosenttia seuraavalla tarkastelujaksolla.

Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tiedoista ilmenee, että aktiivimalli leikkasi etuutta joka kolmannella ansiopäivärahaa saaneista ja 38 prosentilla Kelan työttömyysetuuksien saajilla. Ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita. Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Heistä, joilta aktiivimalli oli leikannut etuutta ensimmäisen seurantajakson jälkeen, arviolta hieman yli 10 prosenttia täytti aktiivimallin ehdot toisella seurantajaksolla.

Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana toimiva professori tunnustaa luvut, mutta katsoo, että aktiivimallin vaikutuksista ne eivät kerro ”vielä paljon mitään”.

”Miksi sitten alennettua päivärahaa saavien osuus tai alennettua päivärahaa saaneiden aktivoituminen ei kerro aktiivimallin vaikutuksista? Tähän on useampikin syy”, Uusitalo kirjoittaa blogissaan ja listaa perään neljä.

Uusitalo huomauttaa, että suuri osa työttömyyspäivärahaa saavista on ollut työttömänä suhteellisen lyhyen ajan, eikä heidän heidän aktiivisuuttaan ole vielä arvioitu. Toiseksi hän huomauttaa, että parasta aktivoitumista on työllistyminen oikeisiin työsuhteisiin ja jos työttömäksi jäänyt työllistyy heti ensimmäisen seurantajakson aikana, ei hänen aktiivisuutta ehditä arvioida aktiivimallin tarkoittamalla tavalla.

”Työttömyysjaksoista suuri osa on lyhyehköjä pätkiä tai osa-aikaista työttömyyttä. Kelan ja Finanssivalvonnan tilastojen mukaan soviteltua työttömyyspäivärahaa sai vuonna 2017 – ennen aktiivimallin käyttöönottoa – 16% työmarkkinatuen saajista ja 32% ansiopäivärahan saajista. Työttömyysjakson katkeaminen tai osa-aikainen työllistyminen ei siksi kerro aktiivimallin vaikutuksista vielä mitään”, Uusitalo listaa blogissaan kolmantena syynä.

Neljänneksi julkistaloustieteen professori huomauttaa, että jo ennen aktiivimallia joka kolmas ansiopäivärahan saaja ja 40 prosenttia Kelan etuuksien saajista olisi täyttänyt aktiivimallin ehdot. Lisäksi hän huomauttaa, että aktiivisuuden lisääntymisen mittaaminen on hankalaa myös työmarkkinoiden suhdanteiden vuoksi.

Uusitalon mukaan nyt käynnistyneessä tutkimushankkeessa pyritäänkin arvioimaan aktiivimallin aitoa vaikuttavuutta. Juha Sipilän (kesk) hallitus esitti viikko sitten kolmikantaisen työn käynnistämistä aktiivimallin hiomiseksi. Siksi Uusitalo epäileekin, että malli ehditään jo ”vesittää ennen kuin kukaan tietää, aktivoiko aktiivimalli”.

