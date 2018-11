Valtakunnansovittelija siirsi Securitas-lakkoa ydinvoimaloiden takia – PAM älähtää: ”Ennenkuulumatonta, viime viikolla ei ollut ongelmaa”

Palvelualojen ammattiliitto PAM pitää ennenkuulumattomana valtakunnansovittelijan ratkaisua, jolla sen vartiointialalle julistama lakko siirrettiin. Ratkaisun nähdään jopa haittaavan vartiontialan sovittelua.

Valtakunnansovittelijan mukaan Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä koskevaa lakko siirretään kahdella viikolla. Securitas on PAM:in mukaan Suomen suurin vartiointialan konserni. Valtakunnansovittelija perustelee ratkaisua muun muassa sillä, että se takaa ”ydinvoimalaitosten turvajärjestelyt”.

Lakko oli alun perin tarkoitus pitää ensi viikon tiistaille ja keskiviikolle.

”Onhan tämä ihan ennenkuulumatonta”, sanoo PAM:n neuvottelupäällikkö Jyrki Sinkkonen Uudelle Suomelle.

Vartiointiala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo puoli vuotta, kun edellinen työehtosopimus päättyi huhtikuun lopussa. PAM on ilmoittanut useista vartiointialaa koskevista lakoista ja tänään perjantaina se ilmoitti neljännen kerran uusista lakoista.

”Tässä alkaa olla ei pelkästään meidän mielestämme vaan monen muunkin mielestä jo sopimisen paikka. Meidän näkökulmastamme tämä Securitaksen lakon siirtäminen ei yhtään auta tätä neuvottelutilannetta vaan päinvastoin”, kertoo järjestöpäällikkö Heidi Lehikoinen Uudelle Suomelle.

”Pidämme vähän omituisena sitä, että meillä oli viime viikolla kolmen päivän koko alan lakko ja silloin ei ollut tällaista ongelmaa ydinvoimaloiden suhteen. Mutta nyt yhtäkkiä, kun lakko koskee yhtä yritystä, niin sitten katsotaan, että on tällainen ongelma. Aika erikoinen tapaus tämä koko kuvio”, Lehikoinen jatkaa.

Kiusataanko tässä ammattiliittoa?

”No krhm. Ei tietenkään voi sanoa, että valtakunnansovittelija kiusaisi. Tietenkin hän on ilmoittanut omat syynsä, että sovittelulle otetaan enemmän aikaa ja sitten tämä yhteiskunnallinen merkittävyys. Mutta emme me kyllä ymmärrä tätä. Että yhtäkkiä katsanto on muuttunut erilaiseksi kuin viime viikolla”, Lehikoinen vastaa.

PAM ilmoitti perjantaina kaikkiaan kahdeksasta uudesta lakkokohteesta, joissa lakko alkaa maanantaina 19.11. ja päättyy tiistaina 20.11. Lakot koskevat Loomis Services Suomi Oy:tä, Loomis Suomi Oy:tä, Loomis Value Solutions Oy:tä, Avarn Cash Solutions Oy:tä, Avarn Manned Security Oy:tä, Avarn Patrol Security Oy:tä, Avarn Retail and Aviation Security Oy:tä ja Avarn Security Oy:tä.

Neuvottelupäällikkö Sinkkonen kertoo PAM:in tavoittelevan vartiointialan palkkoihin samantasoisia korotuksia kuin muillakin aloille.

”Kustannusvaikutuksista ei varmasti olla eri mieltä vaan siitä, miten se jaettaisiin. Kun palkkausjärjestelemää emme ole aiemmin päässeet kehittämään, niin nyt pitkään alalla olleille annettaisiin vähän enemmän. Se on varmaan se isoin asia”, Sinkkonen sanoo.

”Mutta ikinä ei ole ollut näin tahmeat neuvottelut. Kyllä tuntuu, että siellä vastapuolella kannat on naulattu sellaisilla nauloilla kiinni alusta asti, että ei siellä ihan hirveästi mielikuvitusta tai vaihtoehtoja ole pystytty käymään aidosti läpi”, Sinkkonen jatkaa.

Vartiointialan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla ensi viikon tiistaina.