Raju piikki tilastoissa ansiosidonnaisen päättyessä? SAK:n asiantuntija julkaisi kuvan: ”Piirsin, kuinka montaa henkilöä tämä oikeasti vastaa”

SAK:n ekonomisti Patrizio Lainá kommentoi Twitterissä viikolla uudelleen puheenaiheeksi noussutta ilmiötä siitä, että työllistymisen todennäköisyys kohoaa merkittävästi juuri ennen ansioturvan päättymistä. Joidenkin tulkintojen mukaan monet työttömät lykkäävät työllistymistään, kunnes ovat nostaneet kaikki ansiosidonnaiset työttömyysetuutensa.

Lainán mukaan ilmiötä liioitellaan. Hän julkaisi Twitterissä myös kuvan siitä, kuinka moni näin itse asiassa tekee. Lainán mukaan hänen ”taktisiksi viivyttelijöiksi” kuvailemiaan ihmisiä on vain 0,4 prosenttia.

”Mediassa on paljon retosteltu, kuinka työllistymisen todennäköisyys kohoaa merkittävästi juuri ennen ansioturvan päättymistä. Piirsin jälkimmäiseen kuvioon, kuinka montaa henkilöä tämä "todennäköisyyspiikki" oikeasti vastaa. Tuskin koko sosiaaliturvajärjestelmää kannattaa muuttaa muutaman ihmisen tähden. Tarkemmin sanottuna 0,4 prosentin takia, jotka on arvioitu "taktisiksi viivyttelijöiksi". 99,6 prosenttia ei ole taktisia viivyttelijöitä”, hän tviittaa.

Asian nosti viikolla esiin EK:n johtaja Ilkka Oksala, joka viittasi Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n viime vuonna julkistamaan tutkimukseen, jossa tutkittiin työttömien työllistymistä ansiosidonnaisen päivärahakauden eri vaiheissa. Tutkimuksessa todennäköisyys työllistyä laskettiin vuosina 2000-2013 alkaneista työttömyysjaksoista. Tuolloin ansioturvan enimmäiskesto oli 500 päivää eli 100 kalenteriviikkoa. Nykyisin raja on 400 päivää.

Tutkimus paljasti, että pari kuukautta ennen etuuskauden päättymistä työllistyminen kiihtyy ja on poikkeuksellisen vilkasta viimeisellä viikolla. VATTin tutkijoiden mukaan viimeisen etuusviikon piikki viittaa siihen, että osa työttömistä sopii työnantajan kanssa työsuhteen alkavan vasta etuuskauden jälkeen.

”Jännittävällä tavalla se (työllistyminen) nousee tässä (viimeisellä etuisuusviikolla). Mitä silloin tapahtuu? Tuleeko silloin yhtäkkiä markkinoille avoimia työpaikkoja? Ei. Tämä on vaan osoitus siitä, että sillä, mitenkä sosiaaliturva on järjestetty, sillä on vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen”, EK:n Oksala kommentoi Iltalehden mukaan.

Mediassa on paljon retosteltu, kuinka työllistymisen todennäköisyys kohoaa merkittävästi juuri ennen ansioturvan päättymistä. Piirsin jälkimmäiseen kuvioon, kuinka montaa henkilöä tämä "todennäköisyyspiikki" oikeasti vastaa. #työllistyminen #ansioturva pic.twitter.com/R7zBhI0BaR — Patrizio Lainà (@PatrizioLaina) November 2, 2018

Tarkemmin sanottuna 0,4 % takia, jotka on arvioitu "taktisiksi viivyttelijöiksi". Muista, että 99,6 % ei ole "taktisia viivyttelijöitä". — Patrizio Lainà (@PatrizioLaina) November 2, 2018

Lue myös: ”Dramaattinen kuvio” Suomen työttömyysturvasta – ”Merkittävä vaikutus ihmisten käyttäytymiseen”