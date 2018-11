Nyt siitä puhutaan jo ääneen: Touko Aallon sairastuminen tuotti kriisin – Puheenjohtajalla rooli myös galluplaskussa

Vihreät haluavat nyt löytää uuden vaalivaihteen ja päästä jälleen kiinni kasvaviin kannatuslukuihin. Lauantaisen puheenjohtajavalinnan odotetaan panevan myös pisteen epävarmuudelle, sanoo puoluevaltuuskunnan jäsen, Kajaanin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Silja Keränen.

”Juuri nyt on sellainen tunnelma, että kohta on selvää, että kuka meitä johtaa. Sitten on hyvä mennä eteenpäin helpottuneena ja tiedetään, mitä seuraavaksi. Sellainen epävarmuuden jakso nyt päättyy”, Keränen sanoo.

Epävarmuutta on synnyttänyt puolueessa ennen kaikkea edellisen puheenjohtajan, kansanedustaja Touko Aallon sairastuminen. Aalto ilmoitti syyskuun puolivälissä jäävänsä sairauslomalle uupumuksen vuoksi. Noin kuukauden sairausloman jälkeen hän kertoi sairastaneensa masennusta vuoden verran ja jättävänsä puheenjohtajuuden.

”Kun minkä tahansa organisaation ylin johtaja sairastuu, eikä voi hoitaa tehtäväänsä, niin kyllä se aina organisaatiolle tarkoittaa tietynlaista kriisiä ja se tuottaa tunnetta, että on hetken aikaa hukassa oleva olo. Se on ihan luonnollista. Nythän se sitten päättyy”, toteaa puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Vihreissä korostetaan, että huoli Aallon terveydestä on ollut kova ja että puolueessa on koko ajan odotettu, että hän olisi palannut puheenjohtajan paikalle.

”Totta kai tässä on kyse sellaisesta terveydellisestä ongelmasta, josta ainakin itselläni on ollut sellainen olo, että täytyy kyetä antamaan ihmiselle riittävästi tilaa itse harkita ja päättää. Toivotaan, että Touko pääsee palaamaan eduskuntaan ja pystyy olemaan ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa”, pohtii vihreiden nuorten puheenjohtaja, puoluevaltuuskunnan jäsen Iiris Suomela.

Epävarmuutta on saattanut synnyttää myös lähes vuoden yhtäjaksoisesti laskeneet puoluekannatusluvut. Parhaimmillaan vihreille mitattiin kuntavaaleista alkaneen nousun jälkeen 17,8 prosenttia Ylen puoluekannatusmittauksessa ja nyt laskua on tullut noin viisi prosenttiyksikköä 12,9 prosenttiin tällä viikolla julkaistussa Alma-gallupissa.

Vihreistä halutaan muistuttaa, että vuoden 2015 eduskuntavaalitulos oli 8,5 prosenttia.

Silja Keränen huomauttaa, että puolitoista vuotta sitten vihreät sai historiallisen tuloksen kuntavaaleissa. Hän oli itse tuolloin vihreiden ääniharava Kainuussa.

Mutta silti gallupalho on pannut miettimään. Onko edellisellä puheenjohtajalla ollut rooli laskeviin gallupeihin?

”Olisi varmaan väärin sanoa, että ei ole ollut. Politiikka valitettavan paljon henkilöityy, niin totta kai sillä on ollut vaikutus. Mutta sitten on hyvä kysymys, että kuinka paljon se on vaikuttanut”, Keränen vastaa.

Myöskään Kaisa Hernberg ei halua arvioida, miten paljon galluplaskussa on Aallon vaikutusta, mutta korostaa, että ”jos henkilö on ollut vuoden verran tosi huonossa kunnossa, niin kyllä se hänen työpanokseensa vaikuttaa”.

Puoluevaltuuskunnan espoolainen jäsen Timo Kilpiäinen taas katsoo, että mediahuomio kiinnittyi liiaksi Aallon henkilökohtaisiin asioihin, eikä vihreiden politiikkaan. Myös vihreiden nuorten Iiris Suomela näkee, että kun huomio ei ole kiinnittynyt vihreiden asiasisältöihin, puolueen monet liikkuvat äänestäjät ovat gallupeissa siirtyneet katsomoon.

”Politiikka on nykyään niin henkilöitynyttä, että totta kai sillä on ollut merkitys. Varmasti. Olkoon se sitten mediahuomion kautta tai jotakin muuta”, Kilpiäinen toteaa.

”Ja sitten totta kai gallupit ruokkivat aina itseään”, hän korostaa viitaten vaalivankkuri-ilmiöön.

Kilpiäinen korostaakin, että oli puolueelle tärkeää päästä valitsemaan uutta puheenjohtajaa jo noin 1,5 viikkoa sen jälkeen, kun Aalto ilmoitti jättävänsä puheenjohtajuuden.

”Oli hyvä, että tämä ylimääräinen puoluevaltuuskunnan kokous saatiin järjestymään näin nopealla aikataululla. Tilanne on kuitenkin ollut tosi pitkään se, että Touko ei ole pystynyt tekemään puheenjohtajan töitä parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo Kilpiäinen.

Kajaanista Helsinkiin matkustanut Keränen korostaa, että kaikesta huolimatta tunnelma on puoluevaltuuskunnan kokouksessa hieno.

”Sellainen fiilis, että nyt tehdään historiaa. Ei tällaista ole ollut aiemmin. Kannattaa matkustaa 20 tuntia, että pääsee tänne muutamaksi tunniksi kokoustamaan”, Keränen sanoo.

Kokousta oli paikan päälle ilman äänioikeutta saapunut seuraamaan kansanedustaja Emma Kari.

”Tämä on tärkeä paikka ja tämä on ollut poikkeuksellinen tilanne. Nyt olemme tavallaan iloisia siitä, että päästään tästä eteenpäin ja saadaan asia ratkaistua. Puolueen on kuitenkin kasattava rivit ja lähdettävä eteenpäin vaaleja kohti. Se on selkeästi se, mitä kaikki haluavat tehdä”, Kari kertoo.

