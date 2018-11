Alexander Stubbin kilpakumppani KL:lle: ”Nord Stream 2 on Putinin poliittinen projekti ja siksi minä torjun sen”

EU-parlamentin suurinta keskustaoikeistolaista EPP-ryhmää johtava Manfred Weber uskoo vahvasti, siihen, että hänet valitaan ensi viikolla Helsingissä EPP:n kärkiehdokkaaksi tulevan kevään EU-vaaleihin. Hänellä on takanaan kaikkien tärkeiden EPP-pääministerien ja samalla heidän puolueidensa tuki.

Vaikka valinta tehdään salaisella lippuäänestyksellä ja loikkareita varmasti on, tämän tuen pitäisi riittää. EPP:n kärkiehdokkaalla on hyvä mahdollisuus nousta EU:n komission johtoon, koska ryhmän odotetaan edelleen pysyvän parlamentin suurimpana.

Vaikka Weberin voitto näyttää varmalta, puolueperheen toinen kärkiehdokaskandidaatti, Suomen Alexander Stubb (kok) on yrittänyt haastaa Weberiä liberaaleilla linjauksilla ja modernilla kampanjoinnilla sekä sosiaalisessa mediassa että eri puolilla Eurooppaa.

Stubb on käärmeissään siitä, ettei Weber ole suostunut suoriin väittelyihin kampanjan aikana. Eurooppalaisissa medioissa on epäilty, että Weber pelkää kielitaitoista ja poliittisesti kokeneempaa Stubbia.

”Ei tässä ole ollenkaan kysymys siitä, että pyrkisin välttämään väittelyitä. Kyse on siitä, että me molemmat pyrimme esittelemään itseämme ja tavoitteitamme kokousedustajille, jotka tekevät valinnan. Puolueella on tätä varten selkeä toimintatapa ja sitä nyt toteutetaan”, Weber sanoo Kauppalehdelle kotikonnuillaan Baijerin Landshutissa.

Helsingissä ehdokkaille ollaan nyt järjestämässä julkinen väittely. Weber on koko ajan tähdentänyt, että hän on valmis tv-keskusteluihin ja muihin väittelyihin, kun valinta on tehty ja varsinainen EU-vaalikampanja alkaa.

Weber edustaa Baijerin kristillis-sosiaalista unionia (CSU). Hän on johtanut EPP-ryhmää neljä vuotta. Hyvällä menestyksellä, sanovat useimmat ryhmän edustajat.

Weberin perimmäinen tavoite on noustu EU:n komission johtoon. Monet hänen arvostelijansa varoittavat, että katolilainen oikeistokonservatiivi reivaa komission puheenjohtajana EU:n linjaa vääjäämättä reilusti oikealle.

Weber torjuu kritiikin, vaikka hän ei esimerkiksi suostu sulkemaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puoluetta EPP:stä pois.

”Me tarvitsemme keskustelua ja vuorovaikutusta emme punaisia viivoja, joita ei saa ylittää. Eurooppaa ei koskaan ole viety eteenpäin sillä periaatteella”, Weber korostaa.

Samaan hengenvetoon hän lisää, että ”eurooppalaisten arvojen” kunnioittamisesta ei voida neuvotella eikä antaa ”alennuksia”. Juuri näitä arvoja Orbanin katsotaan rikkovan.

”Haluan vielä kerran muistuttaa, että minä äänestin rankaisuprosessin puolesta ja prosessi ei kohdistu pelkästään Orbanin puolueeseen vaan koko Unkarin valtioon. Minä olen huolissani siitä, että kehitys Unkarissa menee väärään suuntaan”, Weber alleviivaa.

Hän vakuuttaa nousevansa sumeilematta niitä voimia vastaan, jotka yrittävät murentaa eurooppalaista ideaa eli sitä, että asioista sovitaan ja päätetään yhdessä.

”Vladimir Putinin, Kiinan Xi Jinpingin ja Donald Trumpin intressissä on heikko Eurooppa. Sisäisesti meillä on nationalisteja, jotka vaativat, että Italia ensin, Ranska ensin, Itävalta ensin ja niin edelleen. Kansallismielinen egoismi on nousussa. Näillä voimilla on mahdollisuus tuhota eurooppalainen idea”, Weber erittelee.

Nimenomaan Putinia ja Venäjää, hän pitää uhkana, joka Euroopan pitää ottaa vakavammin. Tässä hän tekee pesäeron sekä Orbaniin että Italian oikeistoradikaaleihin.

”Euroopan pitää olla entistä tietoisempi siitä, että Venäjä haluaa jakaa tai jopa tuhota Euroopan. Haluan, että Eurooppa puolustautuu itsevarmasti ja kehottaa Putinia lopettamaan.”

Weber mielestä Nord Stream 2 -kaasuputki on paraatiesimerkki Putinin vyörytyksestä. Hän moittii liittokansleri Angela Merkelin hallitusta siitä, ettei se suostu kuuntelemaan riittävästi muita jäsenmaita putkiasiassa.

”Nord Stream 2 on Putinin poliittinen projekti ja siksi minä torjun sen. Me tarvitsemme Euroopassa keskustelua siitä, miten vähennämme riippuvuutta Venäjästä. Nyt me lisäämme sitä.”

Monet EU-parlamentin konkarit varoittavat, että vaalien jälkeen voimasuhteet pirstoutuvat entisestään ja parlamentin linjan määrittäminen on yhä vaikeampaa.

”Juuri siksi pidän tärkeänä, että seuraavalla komission puheenjohtajalla on pitkä kokemus parlamentista ja sen suurimman ryhmän johtamisesta”, Weber sanoo ja livauttaa näin ”vaalimainoksen” Helsingin EPP:n puoluekokouksen kokousedustajille.

Weberillä on toinenkin tavoite, jota hän ei tosin sano ääneen. Monet CSU:n jäsenistä ovat sitä mieltä, että maltillisen EU-poliitikon pitäisi palata Baijeriin nostamaan puolue vanhaan loistoonsa. Weber kiertää kysymyksen mahdollisesta ehdokkuudesta, mutta antaa epäsuorasti ymmärtää, että komission puheenjohtaja voisi hänestä olla samaan aikaan oman puolueensa puheenjohtaja kotimaassa.

”Minä ajan demokraattista puolueiden Eurooppaa. Haluan, että johtotehtävissä on kristillisdemokraatteja ja sosiaalidemokraatteja ja että heillä on myös asema puolueissaan.”

