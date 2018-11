Vihreiden johtoon murskaluvulla valittu Pekka Haavisto: ”Tilanne on poikkeuksellinen”

Pekka Haavisto on odotetusti valittu vihreiden puheenjohtajaksi. Hän johtaa puoluetta ensi kesän puoluekokoukseen asti. Haavisto sai puheenjohtajavaalissa puoluevaltuuskunnassa 40 ääntä, vastaehdokas Outi Alanko-Kahiluoto yhden äänen.

"Tilanne, missä lähdemme kohti kevään eduskunta- ja eurovaaleja on poikkeuksellinen. Otan itse vastaan tämän tehtävän hyvin nöyrästi", Haavisto sanoi heti valintansa jälkeen.

Pekka Haavisto on yksi vihreiden perustajajäsenistä ja hän nousi eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 1987. Haavisto oli vihreiden ensimmäinen ministeri, hän oli Paavo Lipposen hallituksen ympäristöministeri vuonna 1995. Haavisto toimi vihreiden puheenjohtajana aiemmin 1993-1995.

Tutkijayhteisö e2:een kuuluva valtiotieteiden tohtori Jussi Westinen huomauttaa, että Haavisto on ensimmäinen paluun tehnyt eduskuntapuolueen puheenjohtaja sitten Väinö Tannerin.

Jos Pekka Haavisto valitaan puheenjohtajaksi, hänestä tulee ensimmäinen paluun tehnyt ek-puolueen pj sitten Väinö Tannerin (1918-26 & 1957-63). Historian knoppitietona: muut comebackin tehneet Edistyspuolueen Oskari Mantere ja KOK:n Hugo Suolahti 20- ja 30-luvuilla. — Jussi Westinen (@J_Westinen) November 2, 2018

Haaviston vastaehdokas "pätkäpuheenjohtajaksi" oli vihreiden eduskuntaryhmää vuosina 2013–16 johtanut kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

"Meillä on nyt vihreiden puheenjohtajistossa kaksi naista ja kaksi miestä. Valtuuskuntaa johtaa nainen, ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana on nainen. Sanon tämän muistutuksena siitä, että sukupuolten tasa-arvo on ja tulee olemaan tärkeä asia vihreälle liikkeelle", Haavisto totesi.

Vihreät joutui valitsemaan uuden puheenjohtajan pikaisella aikataululla, sillä Touko Aalto luopui puheenjohtajuudesta sairastumisensa vuoksi vain puolitoista viikkoa sitten.

"Haluan kiittää Touko Aaltoa. Toivomme näkevämme hänet myös eduskuntavaaleissa", Haavisto sanoi ja sai kokousväeltä raikuvat aplodit.

Haaviston mukaan vihreillä on on teemat, joilla eduskunta- ja eurovaalit voidaan voittaa. Hän kertoi aikovansa puheenjohtajana kiertää Suomea paljon vaalikampanjan aikana.

”Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, koulutuksen arvon palauttaminen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kiertotalouden kehittäminen. Suomeen tarvitaan kestävän kehityksen hallitus. Me puhumme Suomesta hiiltä sitovana maana, hiilinielujen kehittäjänä, maana joka tekee hiilinieluista myös liiketoimintaa. Olemme myös tässä ensimmäisinä. Haluamme, että oma maamme Suomi tekee kaikkensa ilmastomuutoksen torjumiseksi.”

