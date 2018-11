Pekka Haavistolta ensimmäiset linjaukset hallitukseen – Muistutti kahdesta ydinvoimaerosta

Vihreiden uusi puheenjohtaja Pekka Haavisto haluaa Suomeen seuraavaksi ”kestävän kehityksen hallituksen”. Hän muistuttaa vihreiden jättäneen hallituksen kaksi kertaa ydinvoimapäätösten vuoksi. Turpeen energiakäytöstä hän luopuisi kokonaan.

Puheenjohtajuus ratkaisi Pekka Haaviston ehdokkuuden ensi kevään eduskuntavaaleissa. Haavisto kertoo tehneensä harkintaa eduskuntavaalien ja eurovaalien välillä. Eduskuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa ja eurovaalit toukokuussa. Maakuntavaaleja Haavisto ei tahdo edes ajatella. Hän sanoo suoraan toivovansa, ettei niitä järjestettäisi vielä ensi keväänä.

”Tämähän on hyvin poikkeuksellinen tilanne, kun ne ovat todella aivan peräkkäin. Tässä tilanteessa, jossa puheenjohtaja on puolueen vaaliveturi eduskuntavaaleissa, tulen olemaan ehdolla eduskuntavaaleissa. Tein sen päätöksen, kun tämä puheenjohtajuus ratkesi”, Haavisto sanoo.

Vielä hän ei ole kuitenkaan ratkaissut, minkä vaalipiirin ehdokkaaksi hän asettuu. Harkinnassa ovat Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirit. Nykyisessä eduskunnassa Haavisto edustaa Helsingin vaalipiiriä. Uudeltamaalta valitaan eniten kansanedustajia, mutta Haavisto korostaa, että Helsingissäkin vihreiden on saatava vahva lista, kun kansanedustaja Antero Vartia ei pyri jatkokaudelle.

”Kovasti tuli vikittelyä erilaisiin vaalipiireihin. Lopullista päätöstä en ole tehnyt. Jos tarjouksia tai ajatuksia on, niin puheenjohtajan täytyy tietysti katsoa, voisiko jossakin vaalipiirissä olla hyödyllisempi kuin jossakin toisessa”, hän jatkaa.

Haaviston mielestä vihreiden tulee tavoitella paikkaa hallituksessa, ja että puolue olisi eduskuntavaaleissa kolmen suurimman joukossa.

”Aina tietysti hallituksessa alkaa haikailla, että pääsisipä sinne oppositioon sanomaan, mitä oikeasti on mieltä asioista ja sitten kun on neljä vuotta oppositiossa sanomassa asioista, mitä aina on ajatellut, niin huomaa, että sillä voi aika vähän vaikuttaa”, Haavisto naurahtaa.

Seuraava hallitus voi saada eteensä kaksi ydinvoimalupaa, kun Fortumin Loviisan voimaloiden luvat ovat vanhenemassa vuosina 2027 ja 2030. Yhtiöstä kerrottiin Ylelle syyskuussa, että se on investoinut viime vuodet Loviisan ydinvoimatuotantoon noin sata miljoonaa euroa vuodessa, ja selvittää reaktoreiden tulevaisuutta.

Haavisto ei halua tehdä etukäteislinjauksia, mutta muistuttaa vihreiden jättäneen hallituksen kahdesti ydinvoimaratkaisujen vuoksi.

”Varmasti silloin kun hallitusohjelmaa tehdään ja hallitusneuvotteluita käydään, nin kaikki nämä energiapolitiikan kysymykset ovat pöydällä, enkä kiirehdi vielä sanomaan vihreiden puolesta niin tai näin. Mutta kahteen kertaan olemme lähteneet hallituksesta ydinvoimapäätösten vuoksi”, Haavisto sanoo lisäten, että vihreät on myös ollut hallituksessa ratkaisemassa muun muassa loppusijoituskysymystä.

Vihreiden tilanne olisi hallitusneuvotteluissa poikkeuksellinen. Haavisto johtaisi puolueen neuvotteluihin, mutta hän on jo ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajaksi ensi kesäkuun puoluekokouksessa. Vihreissä siis vaihtuisi puheenjohtaja hyvin nopeasti hallitusneuvotteluiden päätyttyä.

Puoluevaltuuskunnan kokouksen jälkeen lauantaina Haavisto arvioi tiedotustilaisuudessa, että uuden puheenjohtajan olisi hyvä olla myös puolueen ministeriryhmässä.

”Minusta on hyvä, että puolueen puheenjohtaja on hallituksessa, mutta olen myöskin itse ollut neljä vuotta ministerinä niin, että olin luopunut puolueen puheenjohtajuudesta. Sekin onnistui”, Haavisto huomauttaa.

”Vihreät on näissä hyvin demokraattisesti toimiva puolue ja varmasti on ollut tilanteita, joissa neuvottelijat ovat itse ajatelleet, että tässä ikään kuin mittatilaustyönä avautuu heille posti, niin sitten kun tulee eduskuntaryhmään ja valtuuskuntaan, niin suunnitelmiin voi tulla muutoksia. Tähän täytyy varautua”, Haavisto sanoo.

Sen tarkemmin hän ei omasta asemastaan tai mahdollisesta hallituspohjasta halua sanoa. Hallituskumppaneista kysyttäessä Haavisto sanoo ainoastaan, että sdp:llä on tällä hetkellä gallupeissa ”tavattoman hyvä asema”.

”On aivan liian aikaista mennä hallituskoalitioon tai salkkujakoon.”

Sen sijaan puoluevaltuuskunnalle pitämässään linjapuheessa Haavisto linjasi, että tulevan hallituksen pitäisi olla ”kestävän kehityksen hallitus”. Sen pitäisi hänestä näkyä niin talous-, sosiaali- kuin ekologisissakin kysymyksissä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

”Minusta tuleva hallitus pitäisi rakentaa hyvin paljon tulevaisuusperspektiivistä ja kestävän kehityksen varaan”, Haavisto toteaa.

”Talouden osalta on paljon puhuttu kiertotaloudesta ja ympäristöteknologian kehityksestä. Suomella on hyvin paljon innovaatioita ja tästä voisi tulla meidän tavaramerkkimme maailmassa. Jos puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä, niin köyhyyteen ja syrjäytymiskehitykseen liittyvät ovat osa tätä kokonaisuutta. Ja ekologisen kestävyyden osalta turpeen energiakäytön lopettaminen voisi olla ekologisesti aika kestävä ratkaisu niin vesistöjen suojelun kuin ilmastokysymysten kannalta”, Haavisto ehdottaa.

Sipilän strategisen hallitusohjelman Haavisto heittäisi myös romukoppaan.

”Selkeä ja aika tarkka hallitusohjelma. Nyt kun katsoo tätä Sipilän hallituksen strategista ohjelmaa, niin sehän tuo vain riitaa, kun ne asiat jäävät auki myöhemmäksi. Mielestäni on pienempien puolueiden etu, että kaikki on kirjattu.”

Lue myös: Vihreiden johtoon murskaluvulla valittu Pekka Haavisto: ”Tilanne on poikkeuksellinen”