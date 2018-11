Ay-liikkeestä vastaus EK:n Häkämiehelle: ”Meillä on paha tapa Suomessa mitata kaikki vain rahassa”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen ihmettelee Puheenvuoron blogissaan, kuka ei haluaisi Suomeen sosiaalisen vastuun ja reilun työn hallitusta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kuvaili perjantaina, että jos Suomeen tulee ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen punavihreä hallitus, kyseessä on sosiaalisen vastuun ja reilun työn hallitus. Häkämiehen mukaan tällainen hallitus tulisi Suomelle kalliiksi, sillä hän ennakoi sen ajavan todennäköisesti jonkinlaista kansalaispalkkaa, tulonsiirtoja eläkeläisille ja opiskelijoille. Lasku saattaisi nousta Häkämiehen mukaan jopa kahteen miljardiin euroon.

”Suurin kauhistus Häkämiehen mukaan on kuinka kalliiksi tällainen hallitus Suomelle tulisi. Se maksaisi meille rahaa. Meillä on paha tapa Suomessa mitata kaikki vain rahassa. Ainoastaan vasemmistopuolueet puhuvat myös hyvinvointivelasta. Velasta, joka on huomattavasti vaikeampaa maksaa takaisin kuin rahallinen velka”, Hiilinen kommentoi blogissaan.

Hänen mukaansa nykyinen hallitus on tehnyt selväksi, ettei sillä ole halua kantaa vastuuta päätöksistään.

”Hallitus on heikentänyt lasten mahdollisuuksia jo aivan varhaiskasvatuksesta lähtien. Se on leikannut koulutuksesta kaikilla tasoilla. Kaikki tämä on tehty rahan ehdoilla. Tämä velka lankeaa meille vielä maksettavaksi ja sitä me emme pysty maksamaan.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vastasi Häkämiehelle perjantaina toteamalla, että kaksi miljardia euroa olisi lopulta pieni hinta.

”Parin viime päivän aikana kokoomus on jo yksin lupaillut parin miljardin veronalennuksia, Sipilä hallituksen jakamien parin miljardin päälle”, Arhinmäki kuittasi.

Lue myös:

Paavo Arhinmäki vastaa nyt EK:n Häkämiehen arvioon: ”Se olisi happea kansalle Sipilän jälkeen – 2mrd€ pieni hinta”

EK:n Häkämies: Punavihreä hallitus tulisi kalliiksi – lasku jopa 2 miljardia euroa